他指出，為配合新的《願景》，他們在港有25%的發電源自大亞灣核電廠之餘，亦推進燃氣發電，並相信相關機組可以進一步配合氫能源發展。隨著離岸風電機組成本日降，發電功率較前提高，他們亦加緊研究在港建設離岸風電場。即使香港有人口外移的情況，但是對他們的影響，仍言之過早。今次公布新的《願景》，他指出，在新的可再生機組帶來現金流同時，亦會物色發行新的綠債融資，及仿效集團在印度市場般引入伙伴合作的模式，於澳洲市場物色伙伴合作，合作層面不限於出售部分當地業務權益，亦可以在項目本身，亦可以以承購買電形式，尋求合作伙伴。他們不致需要獨力承擔去推動新的《願景》，並且可以借助在印度、澳洲引入伙伴的模式，取得更多資源，參與香港及大灣區的能源轉型。

在推動能源轉型之時，藍凌志不諱言，會為中電衍生新的收入、業務及盈利模式，當中包括如在港向用户銷售具可再生能源發電認證的證書，同時亦見到更多國際級機構有興趣及需求做好能源管理，甚至推動數碼化運作。新的業務及收入模式目前屬早階段發展，難言具體業務佔比達到多少，但是隨時間推移，他預期新業務模式的規模會上升。至於香港發展碳巿場方面，他認為，時間尚短，但是相信這為他們帶來另類機會及新的融資機制。即使香港的碳市場始終細小，亦未致太多元，他料以香港扮演金融中心角色的話，在涉足碳市場會有重要角色，並保持開放態度。

近期英國氣價飈升致小電廠關停，引發電力危機升級，藍凌志指出，集團在英國沒有業務，並沒有回應會否有購併機會，但他認為，事件對行業的教訓是，需要事前做好管理及規劃，不能純依賴太多後備發電設施，而是在推動能源轉型過渡時，要小心計劃。

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