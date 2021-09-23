羅兵咸永道：上半年內銀整體淨利潤升至1.02萬億人幣
文章日期：2021年9月23日 13:06
羅兵咸永道今日公布今年上半年中國銀行業報告，並分析57家A股和H股上市銀行截至今年6月底止的半年業績；相關銀行上半年總資產相當於中國商業銀行的83%和其淨利潤的90%。
由於上市銀行信用資產減值損失計提下降5.95%，帶動上半年整體淨利潤按年升12.21%至1.02萬億元人民幣，淨利潤增長幅度遠超撥前利潤。期內大型商業銀行和股份制商業銀行平均總資產收益率（ROA）均略有上升，城農商行則基本持平。大型商業銀行、股份制商業銀行和城農商行淨利差、淨息差普遍呈收窄趨勢。
此外，上市銀行整體不良率由2020年底1.51%，下降至今年6月底的1.44%，逾期率則從1.49%下降至1.45%。
羅兵咸永道香港金融業審計部合夥人鄭善斌指，中國經濟持續穩定恢復，上市銀行業績展現明顯改善，經營管理和風險抵禦能力不斷提升，手續費及佣金收入增速亦高於利息淨收入；加上上市銀行加大了支持普惠金融、綠色金融、戰略性新興產業等多項重點領域的力度，貸款及總資產亦快速增長。
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