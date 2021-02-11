美國聯儲局落實減買債，恒指今早高開392點後，曾升最多605點或2.5%，以點數計是8月24日後最大點數升幅，以百分比計則是7月29日後最大升幅。不過升幅好快開始收窄，臨近午市前升幅收窄至最低139點，半日高低波幅466點。恒大系股份同樣升幅收窄。