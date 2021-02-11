恒指曾創近2個月最大升幅 半日收窄至僅升166點 北水重啟即淨流入
文章日期：2021年9月23日 12:19
美國聯儲局落實減買債，恒指今早高開392點後，曾升最多605點或2.5%，以點數計是8月24日後最大點數升幅，以百分比計則是7月29日後最大升幅。不過升幅好快開始收窄，臨近午市前升幅收窄至最低139點，半日高低波幅466點。恒大系股份同樣升幅收窄。
恒指半日升166點或0.69%，報24388點，成交金額1113億元；國指升78點或0.91%，報8718點。恒生科技指數收報6266點，升0.38%。
藍籌39隻升，20隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升8.27%，收報34.05元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.04%，收報237.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點；吉利（0175）跌4.51%，收報23.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.24%，收報87.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。
恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報58.7元，升5.2%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報26.25元，跌3.85%。
恒指於10天線(25056.9點)前受阻，科指10天線(6416.97點)得而復失。
南北水重啟，北水南下合計淨流入9.96億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流出32億元人民幣，較上日增加6.16%，連續第2日流出，累計流出62.14億元。
焦點股
恒大（3333）「已通過場外方式協商解決」「20恒大04」利息，恒大系升幅收窄。
恒大曾升最多32.16%，是2009年11月5日後最大升幅，當日升幅為37.14%。收報2.51元，升10.57%。另有傳中央出手，恒大料將一分為三重組變國企。
恒大物業（6666）曾升最多17.86%，是8月11日後最大升幅，當日升幅為20%。收報4.51元，升7.38%。
恒大汽車（0708）曾升最多20.69%，是8月27日後最大升幅，當日升幅為36.1%。收報2.79元，跌3.79%。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年9月13日。
恒騰（0136）曾升最多12.75%，是8月10日後最大升幅，當日升幅為16.51%。但其後倒跌，曾跌最多5.88%，低見1.92元，是2020年9月10日1.76元後最低。收報1.95元，跌4.41%。連續第12日陰燭，對上一次連續第12日陰燭是2018年2月8日。
恒大系相關新聞
華置（0127）：已售1億股恒大擬悉售餘下持股料蝕94億。華置曾升最多15.14%，是2020年6月5日後最大升幅；收報2.3元，升5.5%。
中策（0235）擬八折尋求悉售恒大汽車股份。中策曾升最多18.75%，是3月17日後最大升幅；收報0.052元，升8.33%。
其他個股
匯豐祈耀年稱恒大債務危機對資本市場帶來衝擊。匯控（0005）收報39.6元，升2.06%。
券商︰若中央將恒大斬件收為國企，利內房物管股。物管股造好，碧桂園服務（6098）收報52.7元，升10.02%；雅生活服務（3319）收報28.05元，升9.36%。
李書福：吉利控股已開發出多款甲醇乘用車和商用車。吉利（0175）收報23.3元，跌4.51%。
百勝中國（9987）：經營利潤有望實現雙位數增長。收報424.4元，升0.19%。
攜程（9961）今公布業績。收報227.6元，升3.08%。
宏安（1222）1600萬買花樣年（1777）債「溝貨」。宏安收報0.06元，無升跌；花樣年收報0.57元，升7.55%。
百度（9888）伙清華大學出版社打造人工智能系列教材。收報156.7元，升2.15%。
美圖（1357）澄清：被責令關閉的「美圖秀秀網」與公司無關聯。收報1.63元，跌1.81%。
立陶宛指中國手機內置審查功能，籲消費者勿買並扔掉。小米（1810）收報22.45元，跌2.81%。
螞蟻旗下花唄有序接入央行徵信系統。阿里巴巴（9988）收報147.8元，跌0.61%。
騰訊（0700）1.03億元回購23萬股 小米斥2700萬回購。騰訊收報457.2元，升1.6%。
卓能（0131）發盈喜，料全年多賺兩倍。收報2.68元，無升跌。
中遠海運（1199）6億入股德國一貨櫃碼頭三成半股權。收報6.7元，升2.29%。
中電信（0728）母公司擬增持不少於40億元人民幣股份。收報2.63元，升0.77%。
偉易達（0303）發盈警，料中期純利按年跌35%至40%。收報60.65元，跌6.4%。
破頂股表現
能源股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見7.6元，收報7.36元，升13.93%；龍源電力（0916）創上市新高，見20.25元，收報18.48元，升10%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見6.79元，收報6.4元，升11.11%；蘇創燃氣（1430）創52周高，見2.43元，收報2.43元，無升跌；中國水務（0855）創52周高，見8.91元，收報8.79元，升6.42%；華潤電力（0836）創52周高，見24.8元，收報23.4元，升17.23%；中國能源建設（3996）創52周高，見1.65元，收報1.58元，無升跌；中廣核（1816）創52周高，見2.27元，收報2.19元，升7.35%。
其他破頂股包括，融信服務（2207）創上市新高，見5.3元，收報5.3元，升3.92%；科濟藥業（2171）創上市新高，見49.8元，收報48.65元，升5.76%；理文化工（0746）創上市新高，見13.78元，收報13.06元，升5.49%；科聯系統（0046）創52周高，見2.89元，收報2.71元，升0.37%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.08元，收報1.96元，跌1.51%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.85元，收報1.68元，跌1.75%。
破底股方面
破底股包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.195元，收報0.197元，跌1.01%；PLATT NERA（1949）見52周低0.23元，收報0.23元，無升跌；易鑫集團（2858）見52周低1.48元，收報1.5元，跌0.66%；比亞迪電子（0285）見52周低29.2元，收報29.5元，跌3.44%；青啤（0168）見52周低57.6元，收報59.1元，跌3.98%；恒騰（0136）見52周低1.92元，收報1.95元，跌4.41%；銀建國際（0171）見52周低0.52元，收報0.54元，跌1.82%；都市麗人（2298）見52周低0.59元，收報0.62元，跌12.68%。
異動股
上升異動股，包括，南方錳業（1091）收報1.29元，升20.56%；華潤電力（0836）創52周高，見24.8元，收報23.4元，升17.23%；浪潮國際（0596）收報4.72元，升16.83%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見7.6元，收報7.36元，升13.93%；聯眾（6899）收報0.5元，升12.36%；澳洲成峰高教（1752）收報0.199元，升11.8%；晨鳴紙業（1812）收報4.69元，升11.4%；網上車市（1490）收報0.54元，升11.34%；寶光實業（0084）收報0.08元，升11.11%。
下跌異動股，包括，協同通信（1613）收報0.58元，跌17.14%；都市麗人（2298）見52周低0.59元，收報0.62元，跌12.68%；大豐港（8310）收報0.104元，跌11.11%；百本醫護（2293）收報1.07元，跌7.76%；康特隆（1912）收報0.215元，跌7.33%；中國新城鎮（1278）收報0.092元，跌7.07%；雅迪（1585）收報12.02元，跌6.82%；瑞慈醫療（1526）收報1.16元，跌6.45%；偉易達（0303）收報60.65元，跌6.4%；雅各臣（2633）收報0.65元，跌5.8%；再鼎醫藥（9688）收報930元，跌5.49%。
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