報導引述中國消息人士指，恒大的重組或於數日來公佈，並指重組的交易會以保護買了恒大樓的業主及恒大財富的投資者。同時，該交易將主力避免對中國經濟造成任何潛在風險。恒大拆骨後將收為國企旗下，根據有關方案，原先經營地產、汽車及商業項目投資的中國恒大，會因此由一拆三。但報導亦指於，恒大美元債券風險敞口及恒大股東可能最受是次重組交易打擊。

銀河聯昌在內房股的首選為龍湖（0960）、潤地（1109）、世茂（0813）、融創（1918）及合景泰富（1813）。物管股方面則首選碧桂園服務（6098）、世茂服務（0873）、融創服務（1516）、雅生活（3319）及合景悠活（3913）。

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