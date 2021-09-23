券商︰若中央將恒大斬件收為國企 利內房物管股
文章日期：2021年9月23日 11:27
對於外電《Asia Market》指中央有意將中國恒大（3333）斬件「一拆三」的消息，銀河聯昌報告認為，若消息屬實將是非常正面的訊息，因建議顯示中央意識到恒大破產的潛在高風險，有需要會採即時措施去控制這些風險。過去數月，中資物業及物管股股價受累於恒大的打擊，預期內房及物管在短期或見強勁反彈。
報導引述中國消息人士指，恒大的重組或於數日來公佈，並指重組的交易會以保護買了恒大樓的業主及恒大財富的投資者。同時，該交易將主力避免對中國經濟造成任何潛在風險。恒大拆骨後將收為國企旗下，根據有關方案，原先經營地產、汽車及商業項目投資的中國恒大，會因此由一拆三。但報導亦指於，恒大美元債券風險敞口及恒大股東可能最受是次重組交易打擊。
銀河聯昌在內房股的首選為龍湖（0960）、潤地（1109）、世茂（0813）、融創（1918）及合景泰富（1813）。物管股方面則首選碧桂園服務（6098）、世茂服務（0873）、融創服務（1516）、雅生活（3319）及合景悠活（3913）。
其他報道
Cathie Wood：Tesla股價明年若達到3000美元 將出售持股