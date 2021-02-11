港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日 創近20個月低
文章日期：2021年9月23日 11:17
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.22點子至0.06196%，是2010年1月20日後最低，當日報0.06%。
港元現報7.7853元升值11點子，曾貶值最多1點子，報7.7865元，亦曾升值最多24點子，報7.784元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.05點子至0.03705%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04089%；2星期HIBOR跌0.21點子至0.04875%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14107%；6個月期HIBOR跌0.36點子至0.23554%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.33196%。
美元指數現報93.414貶值0.048點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.08175%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0198%，利差是2021年9月17日後最低，當日差距為-0.0201%。
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