港元現報7.7853元升值11點子，曾貶值最多1點子，報7.7865元，亦曾升值最多24點子，報7.784元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.05點子至0.03705%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04089%；2星期HIBOR跌0.21點子至0.04875%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14107%；6個月期HIBOR跌0.36點子至0.23554%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.33196%。

美元指數現報93.414貶值0.048點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.08175%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0198%，利差是2021年9月17日後最低，當日差距為-0.0201%。

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