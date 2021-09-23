恒大曾升最多32.16%，是2009年11月5日後最大升幅，當日升幅為37.14%。暫高見3元，是2021年9月15日3.09元後最高。現報2.84元，升25%。

恒大物業（6666）曾升最多17.86%，是2021年8月11日後最大升幅，當日升幅為20%。暫高見4.95元，是2021年9月8日5.14元後最高。現報4.71元，升12.14%。連升2日累計升0.63元，對上一次連升2日是8月30日。

恒汽（0708）曾升最多20.69%，是2021年8月27日後最大升幅，當日升幅為36.1%。暫高見3.5元，是2021年9月17日3.7元後最高。連升2日累計升0.2元，對上一次連升2日是9月2日。現報3.01元，升3.7%

恒騰（0136）曾升最多12.75%，是2021年8月10日後最大升幅，當日升幅為16.51%。暫高見2.3元，是2021年9月17日2.63元後最高。現報2.21元，升8.33%。

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