恒指今早高開392點 恒大系升近15%
文章日期：2021年9月23日 09:28
恒指今早高開392點或1.63%，報24614點，成交金額64億元；國指今早高開151點或1.76%，報8792點。恒生科技指數開市報6369點，升2.03%。恒大系升近15%。
藍籌53隻升，5隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升6.84%，報33.6元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升3.66%，報92元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻72點；新地（0016）跌1.09%，報95.05元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.47%，報148元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
恒生科技指數成份股26隻升，2隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報59元，升5.73%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報51.3元，跌2.47%。
恒指上試10天線(25079.46點)，科指上試10天線(6427.24點)。
焦點股
恒大（3333）「已通過場外方式協商解決」「20恒大04」利息，恒大系升近15%。恒大開市報2.61元，升14.98%；恒大汽車（0708）開市報3.33元，升14.83%；恒大物業（6666）開市報4.83元，升15%；恒騰（0136）開市報2.25元，升10.29%。
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華置（0127）：已售1億股恒大擬悉售餘下持股料蝕94億。華置無成交，報2.18元。
中策（0235）擬八折尋求悉售恒大汽車股份。中策開市報0.055元，升14.58%。
其他個股
攜程（9961）今公布業績。開市報229.8元，升4.08%。
宏安（1222）1600萬買花樣年（1777）債「溝貨」。宏安無成交，報0.06元。花樣年開市報0.54元，升1.89%。
百度（9888）伙清華大學出版社打造人工智能系列教材。開市報158元，升3%。
美圖（1357）澄清：被責令關閉的「美圖秀秀網」與公司無關聯。開市報1.67元，升0.6%。
立陶宛指中國手機內置審查功能，籲消費者勿買並扔掉。小米（1810）開市報23.4元，升1.3%。
螞蟻旗下花唄有序接入央行徵信系統。阿里巴巴（9988）開市報148元，跌0.47%。
騰訊（0700）1.03億元回購23萬股，小米斥2700萬回購。騰訊開市報460.2元，升2.27%。
卓能（0131）發盈喜，料全年多賺兩倍。無成交，報2.68元。
中遠海運（1199）6億入股德國一貨櫃碼頭三成半股權。開市報6.62元，升1.07%。
中電信（0728）母公司擬增持不少於40億元人民幣股份。開市報2.67元，升2.3%。
偉易達（0303）發盈警，料中期純利按年跌35%至40%。開市報61.8元，跌4.63%。
破頂股表現
破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.95元，開市報6.95元，升7.59%；龍源電力（0916）創上市新高，見17.8元，開市報17.8元，升5.95%；理文化工（0746）創上市新高，見12.82元，開市報12.82元，升3.55%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見6.08元，開市報6.08元，升5.56%；科聯系統（0046）創52周高，見2.89元，開市報2.89元，升7.04%。
異動股
上升異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報3.33元，升14.83%；中策（0235）開市報0.055元，升14.58%；恒騰（0136）開市報2.25元，升10.29%；新特能源（1799）開市報23元，升10.05%；融創服務（1516）開市報16元，升10.04%。
下跌異動股，包括，裕元工業（0551）開市報15.22元，跌4.28%；康哲藥業（0867）開市報14.12元，跌3.81%；百濟神州（6160）開市報233.8元，跌2.91%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.19元，跌2.56%；廣發証券（1776）開市報14.1元，跌2.49%；再鼎醫藥（9688）開市報960.5元，跌2.39%；揚科集團（1460）開市報0.82元，跌2.38%；Hypebeast（0150）開市報0.97元，跌2.02%。
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