港股ADR升294點 夜期低水90點 美期向下
文章日期：2021年9月23日 08:59
聯儲局準備11月減買債，明年起加息，美股向上，港股ADR升294點或1.2%，報24515點，即月恒指夜期跌43點，低水90點，報24132點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.88%，折合報458.46元；阿里巴巴（9988）跌0.58%，折合報147.83元；美團（3690）升3.07%，折合報237.68元；匯控（0005）升1.82%，折合報39.51元；建行（0939）升0.65%，折合報5.43元。
道期現跌0.15%；標期現跌0.22%；納期現跌0.2%。日股休市，韓股現跌0.92%，澳股現升0.9%。
今日焦點股份可留意：
攜程（9961）今公布業績。
華置（0127）：已售1億股恒大（3333）擬悉售餘下持股料蝕94億。
百度（9888）伙清華大學出版社打造人工智能系列教材。
美圖（1357）澄清：被責令關閉的「美圖秀秀網」與公司無關聯。
立陶宛指中國手機內置審查功能，籲消費者勿買並扔掉。留意小米（1810）。
螞蟻旗下花唄有序接入央行徵信系統。留意阿里（9988）。
騰訊（0700）1.03億元回購23萬股 小米斥2700萬回購。
卓能（0131）發盈喜，料全年多賺兩倍。
中遠海運（1199）6億入股德國一貨櫃碼頭三成半股權。
中電信（0728）母公司擬增持不少於40億元人民幣股份。
偉易達（0303）發盈警，料中期純利按年跌35%至40%。