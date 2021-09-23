鮑威爾稱，「縮減資產購買的時機和速度，不會直接傳遞出有關加息時機的信號」，他估計，減買債完成時間或許「大約在明年年中的某個時候」。

恒大債方面，他稱，美國對恒大集團的債務幾乎沒有直接風險，但稱恒大問題可能影響全球金融狀況。他稱「恒大形勢似乎是中國特有的狀況，作為一個新興經濟體中國的債務水平非常高」。

美國債務方面，他稱，如果國會不能在未來幾周提高債務上限，從而導致政府債務違約，聯儲局是沒有能力保護金融市場或美國經濟免遭嚴重衝擊，「任何人都不應該假設聯儲局或其他任何人能在違約情況下充分保護市場或經濟」。

央行數字貨幣方面，他稱，聯儲局尚未就央行數字貨幣作出決定，但「很快會發布一份討論文件」。「重要的是要達到能迅速就此做出明智決定的地步。我認為我們並沒有落後」，「在這件事情上，做得對比做得快更重要。我們是世界儲備貨幣」。他補充指，這將是由政府和國會參與的「政府層面」的決定。

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