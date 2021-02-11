落實減買債 標指、納指創逾1個月最大升幅 道指升338點
文章日期：2021年9月23日 07:56
聯儲局準備11月減買債，到2022年中完成這個過程，明年起加息，標指創7月20日以來最大漲幅，納指亦創8月23日後最大升幅，納指連升2日累升182.95點。另外，聯儲局主席鮑威爾亦表示，如果國會不能在未來幾周提高債務上限，從而導致債務違約，聯儲會是沒有能力保護金融市場和經濟免遭嚴重衝擊。
道瓊斯工業平均指數收漲338點，升幅1%，報34258點。標普500指數收漲41點，升幅0.96%，報4395點。納斯達克綜合指數收漲150點，或1.03%，報14896點。
高盛升2.56%，報385.47美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻63點，而聯合健康跌0.88%，報408.7元，拖低道指23點。
科技股方面，蘋果收市報145.85元，升1.68%，谷歌母公司Alphabet收市報2805.67元，升0.89%，亞馬遜收市報3380.05元，升1.08%，Facebook收市報343.21元，跌3.99%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.99%，報463點。德國DAX指數收漲1.04%，報15506點；法國CAC 40指數漲1.29%，報6637點；英國富時100指數收漲1.47%，報7083點。
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