聯儲局準備11月減買債，到2022年中完成這個過程，明年起加息，標指創7月20日以來最大漲幅，納指亦創8月23日後最大升幅，納指連升2日累升182.95點。另外，聯儲局主席鮑威爾亦表示，如果國會不能在未來幾周提高債務上限，從而導致債務違約，聯儲會是沒有能力保護金融市場和經濟免遭嚴重衝擊。