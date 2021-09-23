聯儲局又表示，雖然最近數月受新冠疫情影響最嚴重的行業有所改善，但近期確診個案增加，減緩了復蘇的速度。不過聯儲局重申，通脹上升主要源於暫時性的因素。

聯儲局決定維持利率在目前接近零的水平，預計維持在該目標區間是合適的，直至實現充份就業及通脹回升到2%，並將在一段時間內適度超過2%。

聯儲局公布的最新點陣圖，反映官員預期明年開始加息。官員預期明年底的利率中位數為0.3厘，有別於此前預期明年不會加息。官員又預期2023年的利率升至1厘，升幅高於6月預計的0.6厘。

點陣圖反映官員預期通脹升勢加劇。今年的PCE通脹增長預測，由3.4%大幅上調至4.2%。官員對今年經濟增長預測的中位數為5.9%，較6月預測的7%大幅下調。年底前失業率預測，亦由4.5%上調至4.8%。