聯儲局公布議息聲明,首次表示如果經濟進展大致符合預期,聯邦公開市場委員會(FOMC)將判斷資產購買步伐可能很快放緩(a moderation in the pace of asset purchases may soon be warranted)。外界認為這是為11月會議公布減買債計劃舖路。