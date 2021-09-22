亞開行發布最新《亞洲發展展望》報告，預計中國經濟2022年將增長5.5%。儘管對新冠肺炎疫情的擔憂仍讓全球經濟承壓，但該行仍維持今年4月對中國經濟今明兩年的增長預測。

該行稱，今年上半年在出口強勁和消費好轉的推動下，中國經濟進一步復蘇，今明兩年，消費仍將是經濟增長的主要引擎，其次是投資和淨出口。

報告指出，由於豬肉價格下跌使食品價格得到控制，預計今年的消費品價格通脹遠低於去年水平。在今年餘下時間，非食品通脹率預計將保持溫和。

由於居民需求只會逐步恢復，企業會發現難以提高服務價格。因此，該行對2021年的通脹率預測被下調至1.3%，但仍保持明年2.3%的預測值不變，以反映食品價格重新上漲的態勢。

今年上半年，隨著居民消費和社會消費品零售總額的穩步復蘇，消費重新成為經濟增長的主要引擎，推高經濟增長7.8個百分點。

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