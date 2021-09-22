波蘭科學院生物有機化學研究所教授Marek Figlerowicz表示，對波蘭基因組圖譜項目的擔憂源自於波蘭基因組數據在涉及到國家安全時會被如何使用的問題。

Figlerowicz表示，擔憂最初是由美國人工智能國家安全委員會(NSCAI)今年稍早時在一份報告中提出的。該委員會稱華大基因可能充當「中國政府基因數據庫的全球收集機制」。

華大基因反駁，美國的報告是虛假訊息，沒有事實依據。中國外交部批其為「無端指責和污衊」。

NSCAI發言人則堅持其報告，並建議美國和盟國在技術上加倍努力，以更好地保護病人隱私。

波蘭科學院一個人類遺傳學委員會8月表示，其所謂的「遠東公司」、「未遵守」基因測試道德原則，引發嚴重的質疑。該委員會未指明是任何公司或國家，但敦促在國外對遺傳物質進行測序的實驗室和科學機構，停止使用那裡的生物技術公司。

該委員會引用一項粗略估計稱，約有10萬個完整的波蘭基因組可能已經在「遠東」實驗室。《路透》無法對其引用的粗略估計進行核實。該委員會表示，波蘭對這些敏感的個人數據沒有控制權。

Figlerowicz表示，預計耗資超過1億茲羅提(約2,535萬美元)、對5,000個波蘭基因組進行測序的基因組圖譜(Genomic Map)計劃已經進行了一半。自2019年以來，該計劃已將這項工作外包給第三方。

位於比亞里斯托克的中歐基因組學中心sp.z o.o.(CEGC)去年開始使用華大基因的技術。Figlerowicz表示，波蘭基因組圖譜項目已決定不把任何基因數據送出國門，並有可能取消它與CEGC的合同。他補充，最終決定仍有待資助機構批准，預計將在下周或兩周內作出。

Figlerowicz說，隨著基因數據測序技術的進步和成本的降低，該圖譜項目計劃將剩餘的測序工作引入內部來做。該項目希望確保波蘭享有基因組的「獨立性」，從而確保數據安全。

CEGC沒有就報道作出回應，歐盟沒有回應置評請求。參與資助該項目的波蘭教育部和國家訊息處理研究所亦無回應。波蘭的國家安全機構不予置評。

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