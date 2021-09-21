瑞幸咖啡：美國集體訴訟將達成和解
文章日期：2021年9月21日 20:16
因自爆財務造假而於美國納斯達克交易所除牌的瑞幸咖啡公布，就美國集體訴訟達成和解，將覆蓋由2019年5月17日至2020年7月15日的交易，和解金額不多於1.875億美元。和解方案尚待落實具體條款及開曼群島法院批准。
瑞幸董事長兼行政總裁郭謹一表示，達成和解方案可讓集團解決大部分負債，並使瑞幸咖啡能夠更加專注於執行經營戰略，公司現正為簽訂正式和解協議並獲得法院批准而努力。
瑞幸亦提交了一份請願書和傳票，要求就一項有關於2025年到期、利率為0.75%的4.6億美元可轉換優先債的重組計劃作出指示。
此外，瑞幸披露去年公司業績，去年全年凈收入40.334億元人民幣，按年增長33.3%，累計交易客戶數量超過6490萬人。截至去年底，瑞幸在中國國56個城市經營自營店3929間，經營合作門店874間。
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