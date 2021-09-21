匯豐：配合延長中小企及個人支援措施 累計貸出2900億元助商業客
文章日期：2021年9月21日 18:11
金管局今公布再延長「預先批核還息不還本」計劃，政府宣布延長失業貸款申請期、優化「中小企融資擔保計劃」下的支援措施。
匯豐指，會繼續作出配合，為所需客戶提供相關支援。匯豐香港工商金融主管方嘯表示，自2020年2月起，該行已透過各項措施協助商業客戶紓緩資金壓力，涉及逾2900億港元貸款金額。另外，為配合香港經濟復蘇的勢頭，該行早前推出400億港元貸款計劃，助香港中小企為未來增長作準備，該行於數月內已批出多於400億港元的預留貸款額，由於客戶反應熱烈，該行會繼續相關計劃，並提供兩個月利息回贈等相關優惠至11月底。
中銀香港（2388）工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行將繼續透過多項金融支援措施及數字化銀行服務，例如上月推出的ERP雲服務—雲會計等，加強對中小企的支援，協助不同規模及行業的企業客戶應對營商環境的挑戰，把握香港經濟復蘇的機遇。
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