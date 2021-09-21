資料顯示，新地郭氏家族透過家族基金，昨日以接近全日低位、每股94.7981增持724萬股新地股份，總代價約6.9億元，持股量由26.78%增至27.03%；同日集團主席郭炳聯、郭炳江兒子郭基煇亦分別出手增持，其中郭炳聯買入150萬股，每股平均價94.7981計，總代價約1.4億元，郭基煇以每股平均價95.0463元，增持23萬股新地，涉資近2200萬元。

長實方面，創辦人李嘉誠繼續連續掃貨，於9月15日、16日、17日及20日連續四個交易日入市增持，合共買入274.8萬股長實股份，當中120萬股更是在昨日掃入，合共涉資約1.23億元。完成後，李嘉誠、李澤鉅及李嘉誠基金會持股量分別增至46.10%、46.17%及11.38%。

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