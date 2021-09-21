失業貸款已批逾3萬宗共涉21億元 申請期延長至明年4月
文章日期：2021年9月21日 16:49
政府今宣布，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（失業貸款）原定今年10月27日結束的申請期會延長至2022年4月底，繼續為疫情期間失去來自香港就業的主要經常收入的失業人士提供輔助性質的財政選項。
政府指，計劃自今年4月28日推出以來，市場反應熱烈，參與的銀行接獲客戶大量的查詢和申請。截至本月10日，獲批申請超過3萬宗，涉及貸款總金額約21億港元，每宗貸款的平均金額約6.9萬港元。在獲批申請當中，超過八成（2.4萬多宗，涉及約17億港元貸款額）受惠於還息不還本安排。
財政司司長陳茂波表示，失業率近期已見回落，但一些行業的經營仍困難，部分市民仍面臨困境，延長百分百擔保個人特惠貸款計劃的申請期，可為更多有需要的失業人士提供支援，協助他們應對暫時的困難。
另外，政府宣布進一步優化「中小企融資擔保計劃」下的支援措施，「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」的還息不還本安排，將由最多18個月增加至最多24個月，還息不還本安排的申請期，也一併延長至明年6月底。香港按證保險有限公司會在約兩周內公布落實新安排的詳情。政府較早前已宣布將「百分百擔保特惠貸款」的申請期延長6個月至明年6月底。
陳茂波表示，香港經濟正逐漸回穩，但部分企業的經營環境仍困難，全球疫情亦為經濟前景帶來不確定性，進一步延長中小企融資擔保計劃下的還息不還本安排，相信可有效減低借款企業資金周轉的壓力。
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