政府指，計劃自今年4月28日推出以來，市場反應熱烈，參與的銀行接獲客戶大量的查詢和申請。截至本月10日，獲批申請超過3萬宗，涉及貸款總金額約21億港元，每宗貸款的平均金額約6.9萬港元。在獲批申請當中，超過八成（2.4萬多宗，涉及約17億港元貸款額）受惠於還息不還本安排。

財政司司長陳茂波表示，失業率近期已見回落，但一些行業的經營仍困難，部分市民仍面臨困境，延長百分百擔保個人特惠貸款計劃的申請期，可為更多有需要的失業人士提供支援，協助他們應對暫時的困難。

另外，政府宣布進一步優化「中小企融資擔保計劃」下的支援措施，「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」的還息不還本安排，將由最多18個月增加至最多24個月，還息不還本安排的申請期，也一併延長至明年6月底。香港按證保險有限公司會在約兩周內公布落實新安排的詳情。政府較早前已宣布將「百分百擔保特惠貸款」的申請期延長6個月至明年6月底。

陳茂波表示，香港經濟正逐漸回穩，但部分企業的經營環境仍困難，全球疫情亦為經濟前景帶來不確定性，進一步延長中小企融資擔保計劃下的還息不還本安排，相信可有效減低借款企業資金周轉的壓力。

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