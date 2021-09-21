環球音樂首日上市 早段升四成
文章日期：2021年9月21日 16:48
旗下歌手包括U2、Lady Gaga、Taylor Swift等的全球最大唱片公司環球音樂（Universal Music Group）（荷：UMG），從法國媒體集團Vivendi（法：VIV）分拆，今天在阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌，早段交易較每股18.5歐元的上市參考價上漲四成，高見26.45美元，市值超過450億歐元（約4109億港元），是歐洲今年規模最大的新股。
今年8月，對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）旗下特殊目的收購公司（SPAC），向Vivendi洽購環球音樂的10%股份。該交易對環球的估值為330億歐元（約3013億港元）。去年騰訊兩次收購環球音樂股權，共持有該公司20%股份，當時交易的企業估值為300億歐元。
分析員指出，相比競爭對手索尼音樂（Sony Music）僅屬於索尼集團的一小部分（日：6758） ，而華納音樂（美：WMG）僅把不多於15%的股份上市，環球音樂為投資者提供了一種參與音樂市場的吸引方式。
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