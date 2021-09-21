今年8月，對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）旗下特殊目的收購公司（SPAC），向Vivendi洽購環球音樂的10%股份。該交易對環球的估值為330億歐元（約3013億港元）。去年騰訊兩次收購環球音樂股權，共持有該公司20%股份，當時交易的企業估值為300億歐元。

分析員指出，相比競爭對手索尼音樂（Sony Music）僅屬於索尼集團的一小部分（日：6758） ，而華納音樂（美：WMG）僅把不多於15%的股份上市，環球音樂為投資者提供了一種參與音樂市場的吸引方式。

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