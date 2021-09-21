合資格企業客戶於今年11月至明年4月期間的貸款本金還款期可獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。如果同一筆貸款自原貸款日起連續展期540天或以上（或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起連續展期270天或以上），銀行可以彈性為客戶提供不同的信貸支援方案，確保有需要的客戶在符合審慎風險管理原則下繼續得到適切的援助。

金管局指，現時經濟正從新冠病毒疫情衝擊中穩步復蘇，上半年本港生產總值顯著回升7.8%，最新失業率回落至4.7%，而外貿和零售數字亦逐步回復至疫情前水平。惟金管局和協調機制理解部分行業的經營環境仍受疫情持續影響，未能全面受惠最近的經濟復蘇，資金管理仍面對困難，繼續需要信貸援助。而變種病毒在全球多個地方蔓延，也為經濟復蘇帶來不明朗因素。

金管局和協調機制留意到，參與計劃的企業數目已大幅減少，由初期佔合資格企業總數的16%下降至目前的2.7%。另一方面，計劃下的還息不還本安排將達兩年，對銀行審慎管理風險構成愈來愈大的壓力。事實上，很多海外地區正陸續退出疫情期間推出的紓困措施。因此，金管局和協調機制認為有必要開始探討計劃的退出部署。在未來幾個月，金管局會和銀行業會以確保有需要的企業繼續得到適當的信貸支援為前提，研究不同的退出方案，例如參考海外地區的經驗，推出償還部分本金的過渡安排。倘有具體詳情，將向有關企業進一步公布。

考慮到運輸業持續受到疫情影響，金管局和協調機制在聽取業界的意見後，建議銀行在處理的士營運者更換車輛再融資申請時，可以為車主提供一定彈性，毋須硬性遵從85%貸款比率上限的規定，前提是必須確保符合審慎風險管理原則，以及相關貸款用途只限於購置新車。為進一步紓緩運輸業客戶的資金周轉壓力，協調機制鼓勵銀行按照個別借款人情況，積極考慮延長現有的士和小巴的貸款年期，由最長25年延長至30年，非專營巴士則由最長7年延長至10年。針對有業界代表提出以部分本金償還方案替代還息不還本安排，以換取更長時間的寛限安排，金管局和協調機制表示會在研究計劃退出部署時一併考慮。

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