恒指收市升122點或0.51%，報24221點，日內曾低見23771.46點，是2020年10月5日23674.52點後最低。恒指今早低開231點，最多曾跌327點，午後曾升最多185點，全日高低波幅513點。

國指收市升1點或0.02%，報8640點，日內曾低見8492.41點，是2020年3月19日8290.34點後最低。

恒生科技指數收報6242點，跌0.46%，曾低見6124.65點，是8月23日5990.78點後最低。連跌2日，累計跌209.58點，對上一次連跌2日是2021年9月14日。

藍籌38隻升，18隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升8.85%，收報7.13元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升5.97%，收報88.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻111點；海底撈（6862）跌2.68%，收報30.9元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.85%，收報148.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報25.35元，升4.11%；跌幅最大的是微盟（2013）收報11.38元，跌3.07%。

恒指100天線(27310.95點)跌穿250天線(27336.39點)。

午後消息股表現

花旗、巴克萊和瑞銀料恒大（3333）危機不會成為中國的「雷曼時刻」。今早報道稱，許家印發內部信：堅信恒大會走出至暗時刻 實現「保交樓」目標；另外，標普稱，恒大可能違約，料不獲政府直接支持。恒大（3333）收報2.27元，跌0.44%。

今早及隔晚消息股表現

地產商遭「反壟斷」「影響治港已一去不復返」林鄭月娥不評論報道。本地地產股回升，新世界發展（0017）收報30.95元，升1.81%；新鴻基地產（0016）見52周低94.5元，收報96.1元，升1.69%；長實集團（1113）收報43.55元，升4.06%；恒地（0012）收報29.55元，升2.07%；信和置業（0083）收報10.26元，升1.58%；華置（0127）收報2.18元，升0.93%；嘉華國際（0173）收報3.13元，升2.62%。

富力地產（2777）飈14%，集團獲主要股東提供80億股東資金。收報4.81元，升12.12%。

Coinbase擱置加密貨幣貸款項目，比特幣跌逾7%，逼近4萬美元關。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報11.3元，升2.17%；栢能集團（1263）收報8.5元，跌0.58%；BC科技（0863）收報13.36元，跌0.6%；雄岸科技（1647）收報0.221元，無升跌；美圖公司（1357）收報1.66元，跌0.6%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.197元，收報0.199元，跌2.45%。

恒汽（0708）：向3名獨董及3180員工授購股權，行使價3.9元。恒汽見52周低2.68元，收報2.9元，無升跌。

和黃醫藥（0013）旗下索凡替尼在日本註冊研究。收報60.55元，跌0.74%。

張力李思廉向碧服（6098）出售購物管項目，勁賺逾數十億人幣。收報47.9元，升6.21%。

芯片減產，理想汽車（2015）下調第三季車輛交付量至2.45萬輛。創上市新低，見99元，收報104.7元，跌5.68%。

破頂股表現

破頂股包括，理文化工（0746）創上市新高，見12.46元，收報12.38元，升19.04%；蘇創燃氣（1430）創52周高，見2.43元，收報2.43元，升1.67%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見2.08元，收報1.99元，升10.56%。

破底股方面

內房股破底，包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.5元，收報0.53元，升3.92%；融信中國（3301）創上市新低，見3.41元，收報3.45元，升0.58%；寶龍地產（1238）見52周低4.8元，收報5.13元，升3.01%；融創（1918）見52周低12.76元，收報14.08元，升8.47%；佳兆業（1638）見52周低1.75元，收報1.89元，升3.85%；世茂集團（0813）見52周低13.02元，收報14.14元，升5.68%；奧園（3883）見52周低3.21元，收報3.57元，升6.25%；SOHO中國（0410）見52周低1.88元，收報1.95元，升2.63%；中駿集團（1966）見52周低2.41元，收報2.53元，跌2.32%。

物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.11元，收報2.23元，無升跌；榮萬家（2146）創上市新低，見7.28元，收報7.38元，跌2.89%；綠城服務（2869）見52周低7.1元，收報7.65元，升3.94%。

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見145.5元，收報148.7元，跌1.85%；魯大師（3601）創上市新低，見1.64元，收報1.69元，無升跌；寶尊電商（9991）創上市新低，見48.15元，收報49.7元，跌0.8%；南方通信（1617）創上市新低，見0.178元，收報0.195元，跌1.52%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.4元，收報3.62元，升4.62%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.61元，收報1.66元，跌1.19%；聯易融（9959）創上市新低，見8元，收報8.18元，跌5.1%；PLATT NERA（1949）見52周低0.23元，收報0.23元，跌4.17%；貓眼娛樂（1896）見52周低8.9元，收報9.06元，跌0.44%；易鑫集團（2858）見52周低1.48元，收報1.51元，升0.67%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.26元，收報3.27元，跌0.91%。

醫療醫藥股破底，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.81元，收報7元，升0.86%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見13.88元，收報14.66元，升5.01%；長江生命科技（0775）見52周低0.72元，收報0.73元，無升跌；春立醫療（1858）見52周低16.18元，收報16.6元，跌1.19%。

其他破底股包括，永利澳門（1128）創上市新低，見5.8元，收報6.22元，升5.42%；理想汽車（2015）創上市新低，見99元，收報104.7元，跌5.68%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.9元，收報4.08元，跌0.73%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.197元，收報0.199元，跌2.45%；滔搏（6110）見52周低8.68元，收報9.02元，升0.56%；光大證券（6178）見52周低5.67元，收報5.9元，升0.17%；希望教育（1765）見52周低1.15元，收報1.24元，升2.48%；楓葉教育（1317）見52周低1.31元，收報1.37元，升2.24%；寶光實業（0084）見52周低0.066元，收報0.072元，無升跌；恒大汽車（0708）見52周低2.68元，收報2.9元，無升跌；新鴻基地產（0016）見52周低94.5元，收報96.1元，升1.69%；嚐高美（8371）見52周低0.87元，收報0.99元，升3.13%；匯賢（87001）見52周低1.4元，收報1.43元，升0.7%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.02元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，協同通信（1613）收報0.7元，升55.56%；理文化工（0746）創上市新高，見12.46元，收報12.38元，升19.04%；富力（2777）收報4.81元，升12.12%；中國能源建設（3996）收報1.58元，升11.27%；新晨中國動力（1148）收報1.2元，升11.11%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.08元，收報1.99元，升10.56%；海昌海洋公園（2255）收報1.71元，升10.32%；雅各臣（2633）收報0.69元，升9.52%；環球新材（6616）收報5.95元，升8.58%。

下跌異動股，包括，南方錳業（1091）收報1.07元，跌10.08%；移卡（9923）見52周低26.3元，收報26.9元，跌7.88%；加達控股（1620）收報0.202元，跌7.34%；優趣匯（2177）收報5.1元，跌7.27%；中國環保科技（0646）收報0.016元，跌5.88%；百本醫護（2293）收報1.16元，跌5.69%；理想汽車（2015）創上市新低，見99元，收報104.7元，跌5.68%；黛麗斯（0333）收報0.54元，跌5.26%。

其他報道

花旗、巴克萊和瑞銀料恒大危機不會成為中國的「雷曼時刻」

網上壽險Blue：今年保單目標冀達萬張 將設計退稅年金產品

新力遭標普降評級至「CCC+」 據報尚未匯款境外償還下月到期債務

港產片《怒火》NFT競價近20萬 下周二結束拍賣

恒指半日跌77點 地產股反彈 內房、物管、科技股續破底

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升

蘋果CEO用iPhone發中秋祝福 內地網民：你怎麼還沒用iPhone 13？

郭明錤：明年iPhone將改用開孔屏幕 屏下指紋推遲一年

許家印發內部信：堅信恒大會走出至暗時刻 實現「保交樓」目標

地產商遭「反壟斷」「影響治港已一去不復返」林鄭月娥不評論報道

香港01：習近平明言「地產商」影響中央治港 已一去不復返