【有片：選股王】港股假期復市後走勢難料 短線宜選具防守性股份
文章日期：2021年9月21日 12:53
美股三大指數急跌，內地A股休市，港股經過昨天急跌後今早偏軟，恒指低開後曾經跌327點但很快反彈，一度倒升，半日收報24,022點，跌77點或0.32%。大市半日成交668億元。
近期大跌的內房、濠賭股有反彈，金沙中國（1928）升近半成，碧桂園（2007）升7%。友邦（1299）安踏（2020）回升4%、2%，抵消科網股受壓，科網股相對硬淨的美團（3690）京東（9618）跌3%，創近期低位，但未破底。汽車、金屬礦石、煤股亦偏軟，部分如比亞迪（1211）江西銅（0358）兗煤（1171）跌2%至4%不等，跌幅較大。新能源環保股偏好。
港股明天假期休市，周四復市，港股通亦重開，屆時北水重臨是追沽，加劇跌勢，或是趁低位吸納，很難估計。目前要看交投能否回升，資金加快流入，找尋平衡點，否則繼續乾跌將需要更多時間尋底。之前炒得火熱仍在下跌調整中，若避免買入愈跌愈深，短線宜以具防守性股份為主，蒙牛（2319）盈利能力恢復較快速增長，支持近期股價逆市穩定向好，今早有回吐於10天線初見支持。短線可以將止蝕位設於20天線約47元。
劉思明