恒指今早低開231點，早段跌至327點後止跌回升，高位升89點，高低波幅417點。早前急挫的地產、內房、賭股反彈，恒指半日跌77點或0.32%，報24022點，成交金額668億元；國指跌80點或0.93%，報8557點。恒生科技指數收報6176點，跌1.51%。