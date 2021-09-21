恒指半日跌77點 地產股反彈 內房、物管、科技股續破底
文章日期：2021年9月21日 12:10
恒指今早低開231點，早段跌至327點後止跌回升，高位升89點，高低波幅417點。早前急挫的地產、內房、賭股反彈，恒指半日跌77點或0.32%，報24022點，成交金額668億元；國指跌80點或0.93%，報8557點。恒生科技指數收報6176點，跌1.51%。
藍籌30隻升，28隻下跌，2隻無升跌。碧桂園（2007）升6.87%，收報7元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升4.42%，收報87.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻82點；平保（2318）跌3.31%，收報49.65元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.24%，收報227元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低63點。
恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報91.7元，升2.46%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報539.5元，跌4.51%。
恒指100天線(27308.96點)跌穿250天線(27335.59點)。
許家印發內部信：堅信恒大（3333）會走出至暗時刻 實現「保交樓」目標；標普：恒大可能違約，料不獲政府直接支持。恒大收報2.2元，跌3.51%。
地產商遭「反壟斷」「影響治港已一去不復返」林鄭月娥不評論報道。本地地產股反彈，新世界發展（0017）收報30.75元，升1.15%；新鴻基地產（0016）收報96.05元，升1.64%；長實集團（1113）收報42.65元，升1.91%；恒地（0012）收報29.1元，升0.52%；信和置業（0083）收報10.3元，升1.98%；華置（0127）收報2.25元，升4.17%；嘉華國際（0173）收報3.13元，升2.62%。
富力地產（2777）飈14%，集團獲主要股東提供80億股東資金。收報4.51元，升5.13%。
恒汽（0708）：向3名獨董及3180員工授購股權，行使價3.9元。見52周低2.68元，收報2.81元，跌3.1%。
和黃醫藥（0013）旗下索凡替尼在日本註冊研究。收報60.05元，跌1.56%。
張力李思廉向碧服（6098）出售購物管項目，勁賺逾數十億人幣。收報46.05元，升2.11%。
芯片減產，理想汽車（2015）下調第三季車輛交付量至2.45萬輛。創上市新低，見99元，收報102.4元，跌7.75%。
破底股方面
內房股破底，包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.5元，收報0.52元，升1.96%；融信中國（3301）創上市新低，見3.41元，收報3.43元，無升跌；寶龍地產（1238）見52周低4.8元，收報4.98元，無升跌；融創（1918）見52周低12.76元，收報13.48元，升3.85%；佳兆業（1638）見52周低1.75元，收報1.84元，升1.1%；世茂集團（0813）見52周低13.02元，收報13.96元，升4.33%；奧園（3883）見52周低3.21元，收報3.37元，升0.3%；SOHO中國（0410）見52周低1.88元，收報1.89元，跌0.53%；中駿集團（1966）見52周低2.41元，收報2.45元，跌5.41%。
物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.14元，收報2.18元，跌2.24%；榮萬家（2146）創上市新低，見7.28元，收報7.32元，跌3.68%；綠城服務（2869）見52周低7.1元，收報7.47元，升1.49%。
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見145.5元，收報147.8元，跌2.44%；魯大師（3601）創上市新低，見1.65元，收報1.69元，無升跌；寶尊電商（9991）創上市新低，見48.15元，收報48.5元，跌3.19%；南方通信（1617）創上市新低，見0.186元，收報0.198元，無升跌；稻草熊（2125）創上市新低，見3.4元，收報3.56元，升2.89%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.61元，收報1.61元，跌4.17%；聯易融（9959）創上市新低，見8元，收報8.1元，跌6.03%；貓眼娛樂（1896）見52周低8.9元，收報8.98元，跌1.32%；易鑫集團（2858）見52周低1.48元，收報1.52元，升1.33%。
醫療醫藥股破底，包括，先瑞達醫療（6669）創上市新低，見13.88元，收報14.22元，升1.86%；長江生命科技（0775）見52周低0.72元，收報0.73元，無升跌；春立醫療（1858）見52周低16.32元，收報16.42元，跌2.26%。
其他破底股包括，永利澳門（1128）創上市新低，見5.8元，收報6.11元，升3.56%；理想汽車（2015）創上市新低，見99元，收報102.4元，跌7.75%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.81元，收報7元，升0.86%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.9元，收報3.97元，跌3.41%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.197元，收報0.199元，跌2.45%；滔搏（6110）見52周低8.68元，收報8.98元，升0.11%；光大證券（6178）見52周低5.67元，收報5.74元，跌2.55%；楓葉教育（1317）見52周低1.31元，收報1.33元，跌0.75%；寶光實業（0084）見52周低0.066元，收報0.068元，跌5.56%；恒大汽車（0708）見52周低2.68元，收報2.81元，跌3.1%；嚐高美（8371）見52周低0.87元，收報0.93元，跌3.13%；匯賢（87001）見52周低1.4元，收報1.44元，升1.41%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，跌0.98%；中國平安（2318）見52周低49.05元，收報49.65元，跌3.31%；招金礦業（1818）見52周低5.52元，收報5.6元，跌2.1%；粵運交通（3399）見52周低1.2元，收報1.2元，跌0.83%；恒隆地產（0101）見52周低16.8元，收報17.04元，升0.47%。
異動股
上升異動股，包括，海昌海洋公園（2255）收報1.71元，升10.32%；新晨中國動力（1148）收報1.17元，升8.33%；看通集團（1059）收報0.57元，升7.55%；美高梅中國（2282）收報5.8元，升6.23%；江山控股（0295）收報0.055元，升5.77%；五礦地產（0230）收報0.76元，升5.56%；毛記葵涌（1716）收報0.6元，升5.26%。
下跌異動股，包括，百本醫護（2293）收報1.09元，跌11.38%；移卡（9923）見52周低26.3元，收報26.6元，跌8.9%；1957 & Co.（8495）收報0.37元，跌8.64%；加達控股（1620）收報0.2元，跌8.26%；天立教育（1773）收報1.9元，跌7.77%；理想汽車（2015）創上市新低，見99元，收報102.4元，跌7.75%；包浩斯（0483）收報1.05元，跌7.08%；南方錳業（1091）收報1.11元，跌6.72%；恒騰（0136）見52周低1.97元，收報1.97元，跌6.19%；聯易融（9959）創上市新低，見8元，收報8.1元，跌6.03%；中國環保科技（0646）收報0.016元，跌5.88%。
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