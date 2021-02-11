港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升
文章日期：2021年9月21日 11:18
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.07點子至0.06411%。
港元現報7.7848元升值23點子，曾貶值最多14點子，報7.7885元，亦曾升值最多25點子，報7.7846元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.05點子至0.03759%；1星期HIBOR升0.18點子至0.04196%；2星期HIBOR升0.26點子至0.05089%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.14179%；6個月期HIBOR跌0.05點子至0.23911%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33339%。
美元指數現報93.218貶值0.058點或0.06%。
美元1個月期LIBOR報0.0835%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0194%，終止連續2日擴闊，利差是2021年9月17日後最低，當日差距為-0.0201%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2021年9月14日，當日利差報-0.0205%。
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