香港01：習近平明言「地產商」影響中央治港 已一去不復返
文章日期：2021年9月21日 09:57
本地地產股昨日因北京「反壟斷」而下跌，《香港01》報道，記者獲悉，國家主席習近平早於三年前（2018年）的一個港澳工作協調小組內部會議上，明確說道：「香港商界影響中央治港政策的日子已一去不復返」。有熟悉國情的消息人士表示，中央高層口中的香港商界其實就是地產商。
報道又寫「另有消息指出，香港地產商的一個首富級家族，早前邀請國安公署要員到其家族大宅「家宴」，據悉，富豪安排家族所有重要成員都出席宴會，在宴席中闡明本身家族於反修例暴動期間的一些言論，並非「同情黑暴」，希望不要持續有所誤會，而在宴會後，富豪還表示大為放心云云....」
本地地產股向上，新世界發展（0017）現報31.1元，升2.3%；新鴻基地產（0016）現報97.35元，升3.02%；長實集團（1113）現報42.65元，升1.91%；恒地（0012）現報29元，升0.17%；信和置業（0083）現報10.24元，升1.39%；華置（0127）現報2.22元，升2.78%；嘉華國際（0173）現報3.1元，升1.64%。
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