本地地產股昨日因北京「反壟斷」而下跌，《香港01》報道，記者獲悉，國家主席習近平早於三年前（2018年）的一個港澳工作協調小組內部會議上，明確說道：「香港商界影響中央治港政策的日子已一去不復返」。有熟悉國情的消息人士表示，中央高層口中的香港商界其實就是地產商。