恒指低開231點 100天線跌穿250天線 阿里創上市新低
文章日期：2021年9月21日 09:25
恒指今早低開231點或0.97%，報23867點，成交金額34億元；國指今早低開110點或1.29%，報8527點。恒生科技指數開市報6147點，跌1.97%。
藍籌16隻升，38隻下跌，6隻無升跌。石藥（1093）升2.77%，報9.66元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.49%，報85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；安踏（2020）跌3.7%，報143.2元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌3.63%，報146元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低68點。
恒生科技指數成份股1隻升，26隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報56.9元，升0.53%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報209.2元，跌4.65%。
恒指100天線(27307.41點)跌穿250天線(27334.97點)。
標普：恒大（3333）可能違約，料不獲政府直接支持。開市報2.36元，升3.51%。
恒汽（0708）：向3名獨董及3180員工授購股權，行使價3.9元。開市報2.99元，升3.1%。
地產股受壓，長和（0001）希慎（0014）出手回購股份。長和開市報51.1元，升0.2%；希慎開市報24.3元，跌1.02%。
新地（0016）：未收過中央政府施壓消息，不贊成壟斷市場。開市報96.05元，升1.64%。
和黃醫藥（0013）旗下索凡替尼在日本註冊研究。開市報60.2元，跌1.31%。
張力李思廉向碧服（6098）出售購物管項目，勁賺逾數十億人幣。碧桂園服務開市報46元，升2%。富力（2777）開市報4.81元，升12.12%。
芯片減產，理想汽車（2015）下調第三季車輛交付量至2.45萬輛。開市報108.8元，跌1.98%。
破底股方面
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見146元，開市報146元，跌3.63%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.8元，開市報5.8元，跌1.69%；世茂集團（0813）見52周低13.02元，開市報13.02元，跌2.69%；中駿集團（1966）見52周低2.49元，開市報2.49元，跌3.86%；龍湖（0960）見52周低30.9元，開市報30.9元，跌0.96%；龍湖集團（0960）見52周低30.9元，開市報30.9元，跌0.96%；國美（0493）見52周低0.68元，開市報0.68元，無升跌；中國飛機租賃（1848）見52周低5元，開市報5元，跌1.19%。
異動股
上升異動股，包括，富力（2777）開市報4.81元，升12.12%；稻草熊（2125）開市報3.79元，升9.54%；普拉達（1913）開市報43.85元，升5.03%；包浩斯（0483）開市報1.18元，升4.42%；恒大汽車（0708）開市報2.99元，升3.1%；阜豐集團（0546）開市報2.82元，升2.92%。
下跌異動股，包括，旭輝永升服務（1995）見52周低12元，開市報12元，跌6.69%；雄岸科技（1647）開市報0.21元，跌4.98%；合生（0754）開市報25.25元，跌4.9%；特步（1368）開市報12.14元，跌4.86%；太平洋航運（2343）開市報3.89元，跌4.66%；赤子城科技（9911）開市報4.36元，跌4.18%；天津創業環保（1065）開市報3.01元，跌4.14%；中駿集團（1966）見52周低2.49元，開市報2.49元，跌3.86%；上實（0363）開市報11.72元，跌3.78%。
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