港股ADR跌342點 夜期低水430點 美期亞股續跌 南北水續休
文章日期：2021年9月21日 08:49
美股向下，港股ADR跌342點或1.44%，報23757點，即月恒指夜期跌393點，低水430點，報23669點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.83%，折合報441.34元；阿里巴巴（9988）跌2.68%，折合報147.45元；美團（3690）跌3.02%，折合報227.52元；匯控（0005）跌1.73%，折合報38.32元；建行（0939）跌1.09%，折合報5.36元。
道期現跌0.15%；標期現跌0.22%；納期現跌0.2%。日股現跌1.75%，韓股休市，澳股現跌0.24%。
內地假期，南北水續休。
今日焦點股份可留意：
標普：恒大（3333）可能違約，料不獲政府直接支持。
恒汽（0708）：向3名獨董及3180員工授購股權，行使價3.9元。
新地（0016）：未收過中央政府施壓消息，不贊成壟斷市場。
和黃醫藥（0013）旗下索凡替尼在日本註冊研究。
張力李思廉向碧服（6098）出售購物管項目，勁賺逾數十億人幣。
芯片減產，理想汽車（2015）下調第三季車輛交付量至2.45萬輛。
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