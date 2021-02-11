標指隔晚曾跌最多127.08點或2.87%，是1月27日後最大點數及百分比計跌幅，當日跌幅為153.43點或3.04%。隔晚低見4305.91點，是7月20日4262.05點後最低。收市跌1.7%，是5月12日後最大跌幅，當日收市跌幅為2.14%。收市報4357.73點，是年7月20日後收市新低，當日報4323.06點。標指連跌3日，累計跌122.97點，對上一次連跌3日是9月8日。納指曾跌最多3.42%或513.9點，是2月25日後最大點數及百分比計跌幅，當日跌531.59點或3.91%。隔晚低見14530.07點，是8月19日14423.16點後最低，收市跌2.19%，是5月12日後最大跌幅，收市報14713.9點，是8月19日後收市新低，當日報14541.79點。連跌2日，累計跌468.02點，對上一次連跌2日是2021年9月9日。

道瓊斯工業平均指數收跌614點，跌幅1.78%，報33970點。標普500指數收跌75點，跌幅1.7%，報4357點。納斯達克綜合指數收跌330點，或2.2%，報14713點。

高盛跌3.41%，報378.13美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低87點，而默沙東升0.35%，報71.93元，貢獻道指1.6點。

科技股方面，蘋果收市報142.94元，跌2.13%，谷歌母公司Alphabet收市報2774.39元，跌1.47%，亞馬遜收市報3355.73元，跌3.08%，Facebook收市報355.7元，跌2.47%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.68%，報454點。德國DAX指數收跌2.32%，報15132點；法國CAC 40指數跌1.75%，報6455點；英國富時100指數收跌0.86%，報6903點。