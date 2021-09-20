股份質押解除 恒大進一步減持A股公司嘉凱城
文章日期：2021年9月20日 21:08
內地上市的嘉凱城（深000918）公布，中國恒大（3333）旗下廣州凱隆於9月16日經集中競價交易，再減持270.18萬股或0.15%公司股權，但無減持均價，減持前廣州凱隆持有27.85%嘉凱城，減持後持股降至27.7%。
廣州凱隆於近日（9月7日）有合共多達1.37億股、佔嘉凱城已發行股本的7.58%股份解除質押。上述公告意味恒大在解押不足10天，便馬上減持嘉凱城。
恒大於今年6月下旬，以解決與上市公司的同業競爭問題，為保障中小股東利益，擬協議出售嘉凱城的控制權，並已與內地富豪王忠明旗下的深圳市華建控股簽訂《股份轉讓框架協議》。今次是賣股後，恒大首次再出售嘉凱城股權。
恒大早於2016年斥36億元人民幣入主內地A股上市、擁國資背景的嘉凱城（深000918），並擬重組作借殼回A之用，惟最終重組失敗。
嘉凱城於公告中表示，廣州凱隆非公司控股股東，其減持不會導致控制權發生變更，不會對公司的正常生產經營產生影響。公司亦已向廣州凱隆就本次股份變動事項發出《問詢函》，目前尚未收到廣州凱隆的回復。公司將持續關注廣州凱隆股份減持的進展情況，並按照相關法律法規督促恒大嚴格遵守有關法律、法規、規范性文件的規定，及時履行信息披露義務。
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