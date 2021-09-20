鄧氏餐飲聲明指，東海飲食集團及鴻星集團與其他飲食業界一樣，業務因近年疫情而受到一定程度衝擊，但已經歷過最艱難的時期，現時疫情轉趨穩定，集團業務亦朝更穩定方向發展，中秋節後到農曆新年為傳統餐飲高峰期，對第四季及來年之業務持審慎樂觀態度。集團表示，現時未有結業之計劃及安排，並計劃適時加以發展。

本報上周曾就家族審視業務，以及可能終止東海及鴻星等業務向鄧成波五子鄧耀昇管理的陞域集團查詢，當時發言人表示對市場傳聞不予置評。

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