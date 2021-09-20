索凡替尼是和黃醫藥第三款在日本進入臨床開發的自主研發潛在新藥。該項日本研究是一項索凡替尼的兩階段、開放標籤研究，預計將招募約34名患者。在研究的第一階段，復發或難治性非血液惡性腫瘤患者將接受28天每日一次300mg給藥治療，並評估索凡替尼的安全性及耐受性；次要終點為索凡替尼的藥代動力學特徵及抗腫瘤活性。研究的第二階段，將評估索凡替尼治療局部晚期或轉移性神經內分泌瘤患者的療效；主要結果指標為客觀緩解率；次要結果指標包括疾病控制率、無進展生存期、緩解持續時間、安全性及藥代動力學特徵。