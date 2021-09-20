集團表示，在主要股東提供財務支持後及按現有可供使用現金，除非出現不可預見的情況，即使沒有計及任何進一步外部融資或由公司非持續性業務如資產出售帶來的現金流，預期有足夠資金應付於短期內到期的債務。集團又指，會考慮回購長年期票據，因為基於現行市價、可節省的利息及到期情況，此乃符合本集團的經濟利益。

就近期融資活動而言，自中期業績公告日期，集團已在項目層面成功完成若干境外融資及再融資交易，完成該等融資讓集團緩解項目層面的資金需求，並保留資金作其他公司用途。迄今為止投資項目的資本支出及項目融資確保有足夠資金支持項目持續發展，而該等項目發展預期將於近期產生可觀的現金流。

就資產出售方面，集團已就若干非核心資產接受要約意向書，並將繼續與潛在買家洽談其 他指定作出售用途的資產。

集團指，在主要股東的財務支持下，且預期未來數月自公司行動的正面進展，集團非常有信心於財政年度結束前繼續改善集團的財務狀況。

其他報道

碧桂園以不超過100億元人幣收購富良環球

芯片減產 理想汽車下調第三季車輛交付量至2.45萬輛

博彩中介人：質疑刑責大增 另建議沿用舊法處理現有中介人資格審批

誠哥有份｜以色列MeMed獲美國核准 冀解決濫用抗生素

內地今年7月市場流傳《新力地產老闆求救信》 後遭公司否認

匯豐工商企業主管林永德跳槽星展 獲任企業及機構銀行副總監

新力控股據報全員減薪 副總裁級別工資削七成

本港8月通脹1.6%低過預期 基本通脹高過7月 料將大致溫和