Grafana Labs 與騰訊雲剛於今年4月合作將騰訊雲Grafana雲監察應用程式Plugin加入至Grafana 的產品系列，針對多項雲產品包括包括雲服務器（Cloud Virtual Machine）和騰訊雲數據庫（Tencent DB），為用戶提供負載及性能監察指標。Grafana託管服務可讓超過500萬 Grafana 用戶透過騰訊雲的單點登錄（SSO）等整合功能連接其現有數據，讓他們能在騰訊雲上安全和簡易地運行Grafana。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，新服務讓用戶能體驗到Grafana先進的圖示化數據功能，助力他們提升雲數據的使用，減少對基礎設施管理的需求。

Grafana Labs聯合創辦人兼行政總裁Raj Dutt表示，此次合作透過聯手開發和提供Grafana託管服務這個第一方產品，為騰訊雲和Grafana用戶提供根本解決方案，讓他們可以著手開拓業務，而不是在管理基礎設施上。

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