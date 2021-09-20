騰訊雲伙Grafana Labs推託管服務 助用戶提升雲數據使用
文章日期：2021年9月20日 17:34
騰訊（0700）旗下騰訊雲今日宣布，與提供儀表板供應商Grafana Labs進一步合作，共同開發和驗證的第一方產品Grafana託管服務，結合Grafana Labs的開源軟件與騰訊雲的整合，讓用戶能將數據圖示化及監察其雲監控數據。
Grafana Labs 與騰訊雲剛於今年4月合作將騰訊雲Grafana雲監察應用程式Plugin加入至Grafana 的產品系列，針對多項雲產品包括包括雲服務器（Cloud Virtual Machine）和騰訊雲數據庫（Tencent DB），為用戶提供負載及性能監察指標。Grafana託管服務可讓超過500萬 Grafana 用戶透過騰訊雲的單點登錄（SSO）等整合功能連接其現有數據，讓他們能在騰訊雲上安全和簡易地運行Grafana。
騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，新服務讓用戶能體驗到Grafana先進的圖示化數據功能，助力他們提升雲數據的使用，減少對基礎設施管理的需求。
Grafana Labs聯合創辦人兼行政總裁Raj Dutt表示，此次合作透過聯手開發和提供Grafana託管服務這個第一方產品，為騰訊雲和Grafana用戶提供根本解決方案，讓他們可以著手開拓業務，而不是在管理基礎設施上。
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