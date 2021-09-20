碧桂園服務的公告披露，100億元的代價由兩部分組成，當中不超過70億元的是針對2021年現狀部分，以及不超過30億元則是針對未來0.66億平方米在管面積合約組成，合計最高代價不超過100億元，代價將可能由於未能實現代價支付的條件而調減。

富力環球會作出業績承諾，包括承諾約定交付的0.86億平方米在管面積以外，富力物業及富力物業關聯方承諾交付，或促使其他第三方交付0.66億平方米的在管面積予富良環球或碧桂園物業香港指定的其他實體；及富力物業關聯方與富良環球之間的非業主增值服務需在訂約雙方確認的2021年年度數據基礎上滿足長期，即不低於20年持續穩定性。非業主增值服務及其毛利額不得超過富良環球的年度會計收入及總毛利額的50%，超出部分不計入富良環球2021年度業績指標。

是次代價亦將分兩階段，共四期支付，當中第一階段70億元將分為3期支付，第一期20億元、第二期30億元、第三期20億元。第二階段則為30億元。代價以港幣進行結算。

碧桂園服務指，收購事項將補充集團的業務，為集團加強特定區域，主要集中在中國一線、新一線及二線城市之優勢，並進一步擴大集團業務的規模和覆蓋範圍，提高公司在區域的規模經濟效應，同時促進集團於商業物業管理的發展。該收購事項亦將增強集團在市場上的影響及競爭力，有助於集團的長期穩定發展，穩固行業龍頭地位。

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