澳娛綜合官樂怡：關注賭牌承批期太短對投資界產生負面影響
文章日期：2021年9月20日 17:02
澳門政府就修改《博彩法》進行第一場諮詢，並供業界發表意見及提問。在一眾博彩企業中，澳博（0880）旗下澳娛綜合度假股份公司秘書官樂怡表示，對政府取消轉批給副牌不反對亦無意見，但是擔心承批期限太短期會對投資者產生負面訊息，亦希望政府在提升資本要求有更詳細定義。永利澳門（1128）執行董事兼副主席陳志玲提議，博彩業界可結合當地醞釀發展的中醫藥及大健康產業，發展新的旅遊元素。一眾中介人均擔心到建議的加強刑責的要求，期望政府細化說明清楚，並要了解業界經營上面對困難。
包括澳博、永利、銀河娛樂（0027）、金沙中國（1928）、美高梅（2282）及新濠博亞的代表，均有到場，但是多數表示支持進行修法諮詢，但是因為有關諮詢文本在上周才剛刋發，需時跟進，因此會在之後才提交書面意見。當中官樂怡明言，對政府擬取消轉批給既不反對亦無意見，亦對政府委派代表進駐博企沒有任何意見，原因是長期以來，澳娛綜合已和政府有良好的溝通。但是他擔心，若批給期限太短期，會對投資者尋求回報方面帶來負面訊息。他稱，在引入澳門永久居民作為股東方面，亦宜進一步解釋。他亦期望，政府在提高博企的資本要求、對保障員工方面對員工的定義，政府在法律上作出更詳細及具體的說法。
陳志玲則稱，永利澳門高度關注澳門經濟發展，及如何可以更高效率及更多元化發展。她認為，既然澳門醞釀搞中醫藥及大健康產業，其實可以和博彩娛樂行業接合，發展成新的旅遊元素。另因為澳門和橫琴合作搞深度合作區，並且會以實業帶動發展，因此她認為可以進一步以實業推動博彩業發展，永利本身亦有國際化平台，可幫助澳門推動拓展多元產業。銀娛的代表林志成則稱，同意批出經營批給方面需要顧及質量及推動多元化發展，令博彩業更具競爭力。該集團亦提議在批給期限方面，可考慮亞洲地區及其他地區的做法，平衡所需投資時間、回報及本地就業下，給予長遠的穩定期限供業界經營。其亦希望政府在引入政府代表進駐博企、增加法定要求方面，提供更多資料。
澳門經濟財政司司長辦公室顧問甄綺蓮表示，今次修法，在於將現行制度較弱的部份加強、補強及優化，另作出更新，例如將非法吸收存款獨立成為犯罪罪行處理，與現存金融法律分開。經濟財政司司長辦公室主任辜美玲則指出，留意到業界關注批給期限，考慮到就業及投資所需時間等問題下，在回報上要有合理期望。當局作為議題之一，開放並聽取意見。
經濟財政司司長辦公室主任辜美玲稱，委派政府代表進駐博企非新生事務，早於1992年的法律已有存在，澳門政府目前亦有委派代表到不同機構。另當局對常務董事的資格向來已有說法，但今次的修法前諮詢方向，是調整常務董事佔資本的百分比，但是對加強監管資本要求，並沒有設定立場。她強調，禁止轉批給，主要考慮是讓博彩市場的規模有穩定性。
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