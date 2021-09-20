醫療生物科技項目回報周期往往較長，被問及選擇投資的原因，張浩瑞稱公司一直努力尋找科學、科技企業化帶來的回報，以及改善未來的影響力。

MeMed共同創辦人Eran Eden表示，其分析技術已在美國及以色列推出，未來希望逐步推廣至歐洲、亞洲及世界各地。他稱，公司與香港有密切的關係，希望打進香港市場後，再建立一座橋樑通往亞洲其他地區。

總部在以色列的MeMed於2009年創立，Eran Eden透露目前有全職員工約100人，形容增長非常迅速，未來會「認真跟合作伙伴討論公司上市計劃」。

維港投資於2013年參與MeMed的首輪融資，該公司當時仍在理論階段，及後於2015年加碼支持。 而MeMed正在進行一輪較後期融資（Late-stage），維港投資表示繼續支持，惟未有透露實際金額。