內地今年7月市場流傳《新力地產老闆求救信》 後遭公司否認
文章日期：2021年9月20日 16:53
江西省今早公布規範房地產市場秩序，江西內房新力控股（2103）午後股價急插九成後中途停牌，而早於今年7月，市場已流傳一封名為《新力地產老闆求救信》，指新力主席張園林來港上市受騙，以為來港上市集資，通過資本市場操作能減輕新力的債務，但卻遭到由一班專業人士組成香港金融詐騙集團詐騙，導致欠債16億港元。惟其後新力闢謠，指關注到相關言論在網路傳播，但內容純屬子虛烏有、惡意中傷。
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新力當時表示，對於以上嚴重損害公司形象和權益的行為，公司已向中國公安機關報案，追究造謠者法律責任並透過其他法律途徑，維護自身合法權益。
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據上述求救信指，該金融詐騙集團分別由保薦人、承銷商、金融高利貸集團、「市值管理團隊」及基金經理組成，透過誘騙張園林為舖路上市而向銀行借下巨額貸款，在公司上市後質押公司股份以還債，以及避免因股價下滑而被強制出售股票，從而僱用「市值管理團隊」維持股價在4元以上等手段，令張氏陷入債務泥沼。
資料顯示，新力控股過去1年股價大致維持在4元以上水平。
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