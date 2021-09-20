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新力當時表示，對於以上嚴重損害公司形象和權益的行為，公司已向中國公安機關報案，追究造謠者法律責任並透過其他法律途徑，維護自身合法權益。

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據上述求救信指，該金融詐騙集團分別由保薦人、承銷商、金融高利貸集團、「市值管理團隊」及基金經理組成，透過誘騙張園林為舖路上市而向銀行借下巨額貸款，在公司上市後質押公司股份以還債，以及避免因股價下滑而被強制出售股票，從而僱用「市值管理團隊」維持股價在4元以上等手段，令張氏陷入債務泥沼。

資料顯示，新力控股過去1年股價大致維持在4元以上水平。

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