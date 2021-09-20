統計處指，7月升幅較大，是由於去年7月份政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金導致比較基數較低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在8月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，較7月份（1.0%）為高，主要是由於外出用膳及外賣費用和電力費用的升幅擴大所致。

首8月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.4%。

政府發言人表示，8月份基本消費物價通脹率略為上升至1.2%，是由於在本地疫情穩定的情況下，部分消費物價指數組成項目（如外出用膳及外賣和衣履）的價格按年升幅擴大。不過，許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微。

展望將來，隨着經濟復蘇，本地和外圍的價格壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹應維持大致溫和。政府會繼續密切留意情況。

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