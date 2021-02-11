恒指今早低開280點見全日頂，最多跌1048點或4.21%，兩個數字均為7月27日後最大，當日跌5.51%及最多跌1443.48點。全日高低波幅769點。

恒指收市跌821點或3.3%，報24099點，是2020年10月6日後收市新低，今日成交金額1417億元，較上日減少26.85%；國指跌301點或3.38%，報8638點。恒生科技指數收報6271點，跌2.8%。

藍籌3隻升，57隻下跌。海底撈（6862）升1.44%，收報31.75元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻不足1點；恒地（0012）跌13.19%，收報28.95元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌4.94%，收報83.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低96點。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）見52周低50.3元，收報53.45元，升0.28%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報24.35元，跌6.7%。

恒指100天線(27361.77點)向下逼近250天線(27338.4點)，科指10天線(6541.99點)跌穿20天線(6549.29點)

南北水休市。

焦點股

恒大（3333）曾跌最多18.9%，是2020年10月14日後最大跌幅，日內低見2.06元，是2010年6月7日2.04元後最低，收報2.28元，跌10.24%。金融時報：恒大高層稱業務最後或被政府或國企接管。

平保（2318）澄清後仍未止跌，曾跌最多8.44%，是2021年9月17日後最大跌幅，低見49.9元，是2017年6月15日49.9元後最低。收報51.35元，跌5.78%。

本地地產股被「反壟斷」而急挫，恒地（0012）更曾跌最多13.34%，是2008年10月27日後最大跌幅，收報28.95元，跌13.19%。其他股份收市仍要大跌，新世界發展（0017）見52周低30.2元，收報30.4元，跌12.27%；新鴻基地產（0016）見52周低94.5元，收報94.5元，跌10.34%；長實集團（1113）收報41.85元，跌9.32%。

跌幅較少的有信和置業（0083）收報10.1元，跌5.61%；華置（0127）見52周低2.1元，收報2.16元，跌8.47%；嘉華國際（0173）見52周低2.99元，收報3.05元，跌4.09%。

午後消息股表現

井賢棟退出阿里巴巴（9988）董事會。收報151.5元，跌2.19%。

國泰（0293）：8月載客量增逾2.7倍 今年底前冀每月「燒錢」少於10億。收報6.33元，跌2.01%。

澳門官員據報下午將就修訂賭場法與博彩行業代表會面。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.39元，跌1.47%；美高梅中國（2282）平上市低位5.4元，收報5.46元，跌3.19%；澳博控股（0880）收報5.37元，升1.51%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.85元，收報5.9元，跌3.28%；銀河娛樂（0027）收報40.35元，升0.5%；金沙中國（1928）收報15.08元，升0.13%；信德（0242）見52周低2元，收報2.06元，跌3.29%。

今早及隔晚消息股表現

樂聲電子（0213）1.3億購白筆山道物業。收報1.04元，跌2.8%。

保誠（2378）擬發新股籌最多225億元，最高發售價172元。收報143.3元，跌9.19%。

新華滙富（0188）全年扭虧賺3175萬，末期息1.5仙。收報0.35元，跌1.41%。

長實（1113）上海政府合資商廈，42億售予希慎（0014）。希慎收報24.55元，跌2.58%；長實集團收報41.85元，跌9.32%。

港華燃氣（1083）伙騰訊雲推深圳零碳園區智慧能源平台。收報4.89元，跌2.4%。

騰訊（0700）：微信調整外部鏈接內容管理規範。收報454.2元，跌1.65%。

禹洲集團（1628）獲主席增持300萬股，涉資逾339萬。見52周低1.04元，收報1.08元，跌1.82%。

中汽協：8月中國品牌乘用車銷量逾70萬輛，整體佔比升至45.3%。汽車股向下，吉利（0175）收報24.25元，跌5.83%；比亞迪（1211）收報243.8元，跌5.28%；廣汽集團（2238）收報7.59元，跌3.56%；東風集團股份（0489）收報7.1元，跌3.53%；長城汽車（2333）收報29.5元，跌4.68%；北京汽車（1958）收報2.74元，跌5.84%；小鵬汽車（9868）收報148.4元，升0.34%；五菱（0305）收報1.3元，跌3.7%；理想汽車（2015）收報111元，跌1.42%；恒大汽車（0708）見52周低2.68元，收報2.9元，跌2.68%。

破頂股表現

破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.72元，收報6.39元，跌0.16%。

破底股方面

內房股破底，包括，美的置業（3990）創上市新低，見11.78元，收報12.16元，跌3.95%；花樣年（1777）創上市新低，見0.51元，收報0.51元，跌7.27%；遠洋集團（3377）創上市新低，見1.31元，收報1.33元，跌5.67%；當代置業（1107）創上市新低，見0.58元，收報0.6元，跌6.25%；華南城（1668）創上市新低，見0.62元，收報0.63元，跌5.97%；合景泰富（1813）見52周低5.82元，收報6.03元，跌1.47%；寶龍地產（1238）見52周低4.88元，收報4.98元，跌6.92%；恒大（3333）見52周低2.06元，收報2.28元，跌10.24%；萬科（2202）見52周低17.82元，收報18.4元，跌1.6%；融創（1918）見52周低12.84元，收報12.98元，跌10.48%；禹洲（1628）見52周低1.04元，收報1.08元，跌1.82%；招商局置地（0978）見52周低0.83元，收報0.85元，跌5.56%；佳兆業（1638）見52周低1.8元，收報1.82元，跌9%；龍光地產（3380）見52周低6.46元，收報6.65元，跌8.28%；世茂集團（0813）見52周低13.1元，收報13.38元，跌5.11%；雅居樂（3383）見52周低6元，收報6.08元，跌6.46%；時代中國（1233）見52周低5.65元，收報5.72元，跌6.99%；奧園（3883）見52周低3.28元，收報3.36元，跌12.04%；旭輝（0884）見52周低4.2元，收報4.34元，跌4.62%；富力（2777）見52周低4.18元，收報4.29元，跌7.34%；SOHO中國（0410）見52周低1.88元，收報1.9元，跌5%；保利置業（0119）見52周低1.8元，收報1.84元，跌2.13%；中駿集團（1966）見52周低2.54元，收報2.59元，跌4.07%；越秀地產（0123）見52周低6.9元，收報6.95元，跌4.66%。

物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.57元，收報3.64元，跌7.38%；彩生活（1778）創上市新低，見2.21元，收報2.23元，跌5.91%；保利物業（6049）創上市新低，見38.1元，收報40.05元，跌3.26%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.49元，收報3.62元，跌6.46%；越秀服務（6626）創上市新低，見3.2元，收報3.31元，跌9.07%；金科服務（9666）創上市新低，見35.5元，收報37.65元，跌4.92%；康橋悅（2205）創上市新低，見3.4元，收報3.53元，跌1.94%；綠城服務（2869）見52周低7.1元，收報7.36元，跌3.03%。

科技、電子股破底，包括，鴻騰（6088）創上市新低，見1.42元，收報1.47元，跌3.92%；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.13元，收報1.19元，跌7.75%；易居企業（2048）創上市新低，見1.12元，收報1.2元，跌4%；南方通信（1617）創上市新低，見0.187元，收報0.198元，跌2.94%；雷蛇（1337）見52周低1.58元，收報1.63元，無升跌；比亞迪電子（0285）見52周低29.25元，收報30.5元，跌3.94%。

藥、醫療股破底，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.89元，收報6.94元，跌3.61%；心通醫療（2160）創上市新低，見6.46元，收報6.92元，升3.28%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.68元，收報3.71元，跌3.39%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.082元，收報0.084元，跌4.55%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見21.15元，收報24.5元，升0.82%。

破底股包括，永利澳門（1128）創上市新低，見5.85元，收報5.9元，跌3.28%；企展控股（1808）創上市新低，見0.072元，收報0.076元，跌6.17%；順豐房託（2191）創上市新低，見4.11元，收報4.11元，跌1.91%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.2元，收報0.204元，跌4.67%；光大證券（6178）見52周低5.79元，收報5.89元，跌3.44%；宇華教育（6169）見52周低3.38元，收報3.46元，跌4.95%。

異動股

上升異動股，包括，朝聚眼科（2219）收報9元，升8.56%；卓悅控股（0653）收報0.164元，升5.13%；嘉和生物（6998）收報10.6元，升3.92%；太陽城集團（1383）收報0.28元，升3.7%；邁博藥業（2181）見52周低0.83元，收報0.86元，升3.61%；思摩爾（6969）收報36.1元，升3.44%；信達生物（1801）收報68.75元，升3.38%；心通醫療（2160）創上市新低，見6.46元，收報6.92元，升3.28%；太陽國際（8029）收報0.51元，升3.03%。

下跌異動股，包括，新力控股（2103）創上市新低，見0.37元，收報0.5元，跌87.01%；江山控股（0295）收報0.052元，跌18.75%；東方表行集團（0398）收報3.32元，跌14.65%；縱橫遊（8069）收報0.32元，跌13.51%；嚐高美（8371）見52周低0.96元，收報0.96元，跌12.73%；中港照相（1123）收報0.14元，跌12.5%；浪潮國際（0596）收報3.87元，跌12.44%。

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