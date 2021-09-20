麥光耀，47歲，康宏理財控股有限公司(康宏理財)前執行董事；陳麗兒，49歲，康宏理財前財務總監(其後獲晉升為首席財務總監)；黃淑安，42歲，康宏理財前經理；以及李易明，51歲，鼎成證券有限公司(鼎成)前總經理，被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。麥光耀、陳麗兒及黃淑安另被裁定一項相類罪名成立。

投訴後展開調查，並於同年12月與證監會廉署於2017年接獲有關就有關調查採取聯合行動。

案情透露，上市公司康宏於2014年7月8日至2015年1月21日期間，四度委聘鼎成作為上市公司康宏發行四批債券的配售代理。四名被告串謀安排鼎成另外委聘康宏証券作為該四批債券的分配售代理，其中一封委聘康宏証券作為分配售代理的信件，在鼎成獲委聘為上市公司康宏的配售代理前兩星期已發出。

康宏証券其後按有關分配售代理安排，透過鼎成從上市公司康宏收取約4,960萬元作為分配售佣金，並從鼎成獲取120萬元獎金。事實上，康宏証券才是真正的配售代理，鼎成在過程中並未配售任何債券予任何投資者。

案情透露，康宏証券才是該四批債券的真正配售代理一事，從未向上市公司康宏及其董事局和股東以及聯交所披露。

而沒有就該事作出披露，會剝奪上市公司康宏的股東投票反對有關分配售代理安排的權利，以及阻礙聯交所執行《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》。

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