江西今早公布，省住建廳、省發改委等八部門聯合印發《江西省持續整治規範房地產市場秩序三年行動方案》，明確在全省範圍內開展持續整治規範房地產市場秩序三年行動，重點整治房地產開發、房屋買賣、住房租賃、物業服務等方面存在的突出問題，以促進全省房地產市場平穩健康發展，保障群眾合法權益。

較早前，惠譽將新力控股評級展望由「穩定」下調至「負面」，維持評級為「B+」，以反映該公司進入債市的能力減弱，以及其執行業務策略的風險上升。而較早前，該公司的10月到期美元債跌幅亦曾創紀錄。

其他報道

《幫你格價》：外幣鬥高息 英鎊見11厘

【有片：埋身擊】避險情緒升溫 順勢買日圓

井賢棟退出阿里巴巴董事會

【有片：選股王】大市仍要尋底並待見底信號 宜選防守綠色能源股

金融時報：恒大高層稱業務最後或被政府或國企接管

國泰：8月載客量增逾2.7倍 今年底前冀每月「燒錢」少於10億

恒指跌965點 邁向近一年收市新低 藍籌、科指成份股全挫 恒地跌12%

澳門官員據報下午將就修訂賭場法與博彩行業代表會面

銀河聯昌料港不會採取內地房策 地產股可撈 首選新地

字節跳動推新教育App「小趣星」 針對中國青少年

拜登拒承認SpaceX 4名乘客為太空人 馬斯克回應：他還在睡覺

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

恒指大瀉逾千點 失守24000點大關 見近一年低位