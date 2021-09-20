江西省規範房地產市場秩序 新力曾挫90%
文章日期：2021年9月20日 15:18
內房近期普遍股債齊挫，江西省內房新力控股（2103）午後曾跌最多90.39%，創上市以來最大跌幅，低見0.37元，創上市新低，更因而於14時36分55秒觸發市調機制而進入冷靜期。現報0.415元，跌89.22%。
江西今早公布，省住建廳、省發改委等八部門聯合印發《江西省持續整治規範房地產市場秩序三年行動方案》，明確在全省範圍內開展持續整治規範房地產市場秩序三年行動，重點整治房地產開發、房屋買賣、住房租賃、物業服務等方面存在的突出問題，以促進全省房地產市場平穩健康發展，保障群眾合法權益。
較早前，惠譽將新力控股評級展望由「穩定」下調至「負面」，維持評級為「B+」，以反映該公司進入債市的能力減弱，以及其執行業務策略的風險上升。而較早前，該公司的10月到期美元債跌幅亦曾創紀錄。
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