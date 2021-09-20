明報記者 龍彩霞

現時股市波動，不少投資者可能先行離場，等市况明朗後才重回股市。如果有現金則可以考慮銀行推出的短期高息存款，匯豐最新推出英鎊、加元及澳元等高息定存，息率高達11厘，惟由於存期只有7日，以起存額2000元（相關外幣）計算，以英鎊為例子，存款額為2000元英鎊（折合21489.46港元），存7日可袋4.22元英鎊（折合55.89港元）利息。若以10萬元英鎊計，存7日就可賺210.96英鎊利息，回報相當可觀。但存戶要用HSBC HK App，兌換指定貨幣並開立一周定期存款，最重要是不用新資金。存款額由2000元（相關外幣）起。

新西蘭先加息 紐元可看好

其實除了匯豐之外，中銀香港（2388）和恒生銀行（0011）亦提供高達10厘的高息外幣存款，中銀香港存戶選用「綜合理財服務」以兌換資金1000元 (澳元、紐元、英鎊、加元及美元) / 1萬元人民幣或以上開立7天「特優人民幣及外幣定期存款優惠」，加元、英鎊及人民幣息率最高達10厘，存款期為7日。

存戶在選擇外幣時除了看息口外，還需要留意匯價的走向，永豐金融集團研究部主管涂國彬表示，美匯指數從8月的94關口跌穿50日線，一度失守92支持。不過，近期再次逼近93。在多個貨幣中涂看好紐元，因為新西蘭疫情新增確診人數只有10個左右，並完全在已封鎖的奧克蘭發現，即疫情並沒擴散到新西蘭的其他地區。正因疫情快速受控，現市場估計於10月6日議息會新西蘭央行加息機會幾近共識。有趣的是，10月新西蘭央行落實了加息，市場估到11月24日議息會再加息機會仍有95%。以現時0.25%官方息率，即到今年底新西蘭元息率將很大機會達到0.75厘。預料新西蘭元可受惠於加息因素。富邦則在敍做紐元是4間中最高息的，達8.75厘。

英鎊兌美元或可見1.4

至於，近期移民熱門地方英國，若申請時可以先準備英鎊，並賺取高息，英國8月CPI錄得逾9年來最大升幅，這樣的數據表現令投資者期待本周英倫銀會向市場釋出「鷹派」信號，在8月的貨幣政策會議後表示，或必要適度收緊貨幣政策，並將縮表門檻大幅調低，當央行利率升至0.5厘，將減少債券到期後的再投資金額，而當利率升至1厘後，會考慮出售資產。央行亦上調通脹預測，料今年第四季通脹會觸及4%，明年的預測為2.5%，高於2%的目標。若果新冠疫情沒有失控，相信英倫銀行有機會於今年內逐步收緊貨幣政策，對英鎊會有支持，涂國彬料英鎊兌美元或可見1.4水平。

加國大選在即 限制加元升幅

除了英鎊高息外，還有加元都是11厘，但其走勢沒有英鎊及紐元好，美元兌加元從5月開始止跌反彈，已經能夠企穩50日線，上周結束兩周連跌，還未能完全收復今年來的跌幅。加拿大央行上周宣布按兵不動，表示經濟仍未達到啟動逐步撤銷量寬措施的門檻，但已經接近。9月20日為加拿大大選，暫時未知大選結果，故政治不明朗限制了加元升幅。如果想敍做加元，則可以選匯豐、中銀香港及恒生，其中恒生由即日至2021年9月30日於有效交易時段內，經恒生個人e-Banking、恒生個人流動理財服務應用程式、電話理財熱線或分行進行指定貨幣之單一兌換交易達1萬港元至200萬元或其等值。存戶可以因應自己常用銀行選擇相關計劃。

現時敍做7天高息存款好處是外幣變動較易預測，若存款期達6至12個月，倘若外幣兌美元下跌，則會可能出現賺息蝕價的風險。保險也要加一句，存戶在敍做高息存款時，要留意銀行的利率，其會根據市場變化而不時調整，因此不同時期的利率都會有所不同。

銀行網頁的利率亦只作參考，於進行有關交易前仍需向銀行職員查詢閣下進行有關交易時所享的實際利率及匯價。

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