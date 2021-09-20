國泰：8月載客量增逾2.7倍 今年底前冀每月「燒錢」少於10億
文章日期：2021年9月20日 12:27
國泰航空（0293）公布，8月份載客13.5353萬人次，按年增加 278.4%，但相比疫情前2019年8月的水平下跌 95.3%。收入乘客千米數按年上升294.1%，乘客運載率上升 26.5 個百分點至 46.4%，以可用座位千米數計算的運力雖增加68.9%，惟仍較 2019年8月下跌 86.9%。今年首八個月，載客人次較去年同期減少 92.2%，運力下跌 76.2%, 而收入乘客千米數則下跌89.7%。
貨運方面，月內份運載12.4278萬公噸貨物及郵件，較去年同月增加21.7%，但與2019年8月相比減少 23%。月內的貨物及郵件 收入噸千米數按年上升20.7%，運載率上升2.3個百分點至 77.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加 17.2%，但與2019年8月相比減少33.8%。今年首八個月，載貨量較去年同期下跌8.7%，運力下跌21.8%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌10.9%。
顧客及商務總裁林紹波表示，因各地的旅遊限制仍然生效，持續限制了公司增加航班的能力，故預期直至今年年底，只會維持與8月相約的客運運力水平。集團們會繼續維持審慎的現金管理，於今年年底前每月現金消耗目標為少於10億元。
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