貨運方面，月內份運載12.4278萬公噸貨物及郵件，較去年同月增加21.7%，但與2019年8月相比減少 23%。月內的貨物及郵件 收入噸千米數按年上升20.7%，運載率上升2.3個百分點至 77.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加 17.2%，但與2019年8月相比減少33.8%。今年首八個月，載貨量較去年同期下跌8.7%，運力下跌21.8%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌10.9%。

顧客及商務總裁林紹波表示，因各地的旅遊限制仍然生效，持續限制了公司增加航班的能力，故預期直至今年年底，只會維持與8月相約的客運運力水平。集團們會繼續維持審慎的現金管理，於今年年底前每月現金消耗目標為少於10億元。

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