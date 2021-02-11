恒指半日跌965點或3.87%，報23955點，好大機會全日收市時會創2020年10月5日後收市新低，當日報23767.78點。半日高低波幅769點，成交金額804億元；國指跌377點或4.22%，報8563點。恒生科技指數收報6207點，跌3.8%。

藍籌全線60隻下跌。金沙中國（1928）跌0.13%，收報15.04元，是跌幅最小的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最小的藍籌，拖低0.1點；恒地（0012）跌12.44%，收報29.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌5.9%，收報82.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低115點。

恒生科技指數成份股同樣全線30隻下跌。跌幅最小的是百度（9888）收報157.2元，跌1.19%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）見52周低30.85元，收報31.15元，跌7.98%。

恒指100天線(27360.33點)向下逼近250天線(27337.83點)，科指10天線(6535.57點)跌穿20天線(6546.08點)。

焦點股

本地地產股向下，新世界發展（0017）見52周低30.2元，收報30.7元，跌11.4%；新鴻基地產（0016）見52周低95.5元，收報95.85元，跌9.06%；長實集團（1113）收報42.5元，跌7.91%；恒地（0012）收報29.2元，跌12.44%；信和置業（0083）收報9.89元，跌7.57%；華置（0127）見52周低2.1元，收報2.12元，跌10.17%；嘉華國際（0173）見52周低3元，收報3元，跌5.66%。

平保（2318）美元債利差擴大，市場憂其在地產證券風險敞口。平保曾跌最多8.44%，是2021年9月17日後最大跌幅，當日跌幅為8.54%。今日低見49.9元，是2017年6月15日49.9元後最低。收報50.4元，跌7.52%。

內險股新華保險（1336）收報21.7元，跌4.62%；眾安在綫（6060）見52周低30.85元，收報31.15元，跌7.98%；中國再保險（1508）收報0.84元，跌2.33%；中國人壽（2628）見52周低12.22元，收報12.36元，跌4.48%；中國太平（0966）收報11.2元，跌4.76%；中國太保（2601）收報21.65元，跌5.46%；中國財險（2328）收報7元，跌1.69%；人保集團（1339）見52周低2.26元，收報2.28元，跌4.2%。

恒大（3333）曾跌最多18.9%，是2020年10月14日後最大跌幅，當日跌幅為18.92%。今日低見2.06元，是2010年6月7日2.04元後最低。收報2.11元，跌16.93%。

破頂股表現

破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.72元，收報6.49元，升1.41%。

破底股方面

內房股破底，包括，美的置業（3990）創上市新低，見11.9元，收報11.9元，跌6%；花樣年（1777）創上市新低，見0.52元，收報0.52元，跌5.45%；遠洋集團（3377）創上市新低，見1.31元，收報1.32元，跌6.38%；當代置業（1107）創上市新低，見0.59元，收報0.59元，跌7.81%；華南城（1668）創上市新低，見0.62元，收報0.62元，跌7.46%；合景泰富（1813）見52周低5.82元，收報5.97元，跌2.45%；恒大（3333）見52周低2.06元，收報2.11元，跌16.93%；萬科（2202）見52周低17.82元，收報18.14元，跌2.99%；融創（1918）見52周低12.96元，收報13.04元，跌10.07%；禹洲（1628）見52周低1.04元，收報1.07元，跌2.73%；招商局置地（0978）見52周低0.83元，收報0.83元，跌7.78%；佳兆業（1638）見52周低1.81元，收報1.84元，跌8%；龍光地產（3380）見52周低6.51元，收報6.55元，跌9.66%；世茂集團（0813）見52周低13.1元，收報13.12元，跌6.95%；雅居樂（3383）見52周低6元，收報6.09元，跌6.31%；時代中國（1233）見52周低5.65元，收報5.65元，跌8.13%；奧園（3883）見52周低3.36元，收報3.38元，跌11.52%；旭輝（0884）見52周低4.2元，收報4.21元，跌7.47%；富力（2777）見52周低4.18元，收報4.29元，跌7.34%；SOHO中國（0410）見52周低1.88元，收報1.89元，跌5.5%；保利置業（0119）見52周低1.8元，收報1.84元，跌2.13%；中駿集團（1966）見52周低2.58元，收報2.58元，跌4.44%；越秀地產（0123）見52周低6.9元，收報6.94元，跌4.8%。

物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.58元，收報3.59元，跌8.65%；彩生活（1778）創上市新低，見2.21元，收報2.23元，跌5.91%；保利物業（6049）創上市新低，見38.8元，收報38.85元，跌6.16%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.49元，收報3.5元，跌9.56%；越秀服務（6626）創上市新低，見3.2元，收報3.34元，跌8.24%；金科服務（9666）創上市新低，見35.5元，收報36.45元，跌7.95%；康橋悅（2205）創上市新低，見3.4元，收報3.52元，跌2.22%；綠城服務（2869）見52周低7.1元，收報7.16元，跌5.67%。

藥股、醫療股破底，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.9元，收報6.9元，跌4.17%；心通醫療（2160）創上市新低，見6.46元，收報6.5元，跌2.99%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.68元，收報3.7元，跌3.65%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見21.15元，收報22.5元，跌7.41%；時代天使（6699）創上市新低，見301.2元，收報309.2元，跌5.27%。

科技、科網相關股破底，包括，鴻騰（6088）創上市新低，見1.46元，收報1.47元，跌3.92%；易居企業（2048）創上市新低，見1.12元，收報1.15元，跌8%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.2元，收報0.204元，跌4.67%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.42元，收報3.42元，跌7.32%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.66元，收報1.66元，跌6.74%；雷蛇（1337）見52周低1.58元，收報1.58元，跌3.07%；比亞迪電子（0285）見52周低29.25元，收報29.9元，跌5.83%。

其他破底股包括，永利澳門（1128）創上市新低，見5.9元，收報5.91元，跌3.11%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.6元，收報0.62元，跌11.43%；龍皇（8493）創上市新低，見0.126元，收報0.126元，跌13.1%；光大證券（6178）見52周低5.79元，收報5.87元，跌3.77%；宇華教育（6169）見52周低3.38元，收報3.46元，跌4.95%；希望教育（1765）見52周低1.15元，收報1.17元，跌5.65%。

異動股

上升異動股，包括，環球信貸（1669）收報0.68元，升15.25%；邁博藥業（2181）見52周低0.83元，收報0.88元，升6.02%；譽宴（1483）收報1.36元，升4.62%；泰凌醫藥（1011）收報0.091元，升3.41%；毅德國際（1396）收報0.485元，升3.19%；中廣核新能源（1811）收報5.38元，升2.67%；寶光實業（0084）收報0.077元，升2.67%；東曜藥業（1875）收報4.3元，升2.38%；聯眾（6899）收報0.46元，升2.22%。

下跌異動股，包括，縱橫遊（8069）收報0.3元，跌18.92%；江山控股（0295）收報0.054元，跌15.63%；東方表行集團（0398）收報3.29元，跌15.42%；達力環保（1790）收報0.51元，跌15%；龍皇（8493）創上市新低，見0.126元，收報0.126元，跌13.1%；美聯集團（1200）收報1.2元，跌13.04%；恒大物業（6666）收報4.02元，跌12.61%。