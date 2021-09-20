澳門官員據報下午將就修訂賭場法與博彩行業代表會面
文章日期：2021年9月20日 12:20
《彭博》報道，澳門政府官員將於今日下午與博彩業人士會面，就修訂賭場法的提議向運營商徵詢意見。
為期45天的法律修訂磋商將於10月29日結束，上述會議將是雙方在此期間的首次，也是唯一一次會晤。與會者將包括賭場運營商，以及為賭場豪客提供服務和借貸的中介。
報道引述知情人士稱，行業代表預計當局將提供有關擬議調整的更多細節，以便更好地評估對業務的影響。有知情人士表示，他們將詢問政府干預行動的前景。另有消息指，他們預計這次會議沒有太多建設性，更多是政治姿態。
在徵詢業內意見後，澳門將舉行四次會議，徵求公眾意見，然後起草提交澳門立法會的最終方案。
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