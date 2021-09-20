為期45天的法律修訂磋商將於10月29日結束，上述會議將是雙方在此期間的首次，也是唯一一次會晤。與會者將包括賭場運營商，以及為賭場豪客提供服務和借貸的中介。

報道引述知情人士稱，行業代表預計當局將提供有關擬議調整的更多細節，以便更好地評估對業務的影響。有知情人士表示，他們將詢問政府干預行動的前景。另有消息指，他們預計這次會議沒有太多建設性，更多是政治姿態。

在徵詢業內意見後，澳門將舉行四次會議，徵求公眾意見，然後起草提交澳門立法會的最終方案。

新濠國際發展（0200）收報9.19元，跌3.57%；美高梅中國（2282）平上市低位5.4元，收報5.44元，跌3.55%；澳博控股（0880）收報5.24元，跌0.95%；永利澳門（1128）曾上市新低，見5.9元，收報5.91元，跌3.11%；銀河娛樂（0027）收報39.85元，跌0.75%；金沙中國（1928）收報15.04元，跌0.13%。

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