該行指出，今早本港地產股跌幅由7-11%不等，引來關注，認為市場反應過度。在農地方面，這些已由本港發展商擁有長達20至30年，但因為可以快速起動，所以部分可能被收作公營房屋。但相信本港發展商的情況仍然良好，事關該行所計算的農地資產淨值每平方呎僅300-400元，但若獲得政府收地，將按位置及類型獲補償每平方呎約1000-2000元。

基於上述的消息，該行認為本港房地產市場，特別是住宅市場沒有重大的根本性變化，未來幾年供應有限的情況將保持不變，但需求仍然很強。該行維持今年本港樓價將上漲約10%的預測，2022年則預測會上漲約3-5%。

該行又指，今日本港地產股的大跌帶來買入良機，首選新地（0016）、新世界（0017）、恒地（0012）及領展（0823）。

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