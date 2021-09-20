銀河聯昌料港不會採取內地房策 地產股可撈 首選新地
文章日期：2021年9月20日 12:10
上周五傳出北京要求本港發展商解決房屋短缺，支持北京利益。今日本港地產股急挫，券商銀河聯昌指出，部分投資者擔心北京會否要求港府採取內地房屋調控政策，如限價、限購等，但該行認為在中央重申「一國兩制」不改變下的機會不大。
該行指出，今早本港地產股跌幅由7-11%不等，引來關注，認為市場反應過度。在農地方面，這些已由本港發展商擁有長達20至30年，但因為可以快速起動，所以部分可能被收作公營房屋。但相信本港發展商的情況仍然良好，事關該行所計算的農地資產淨值每平方呎僅300-400元，但若獲得政府收地，將按位置及類型獲補償每平方呎約1000-2000元。
基於上述的消息，該行認為本港房地產市場，特別是住宅市場沒有重大的根本性變化，未來幾年供應有限的情況將保持不變，但需求仍然很強。該行維持今年本港樓價將上漲約10%的預測，2022年則預測會上漲約3-5%。
該行又指，今日本港地產股的大跌帶來買入良機，首選新地（0016）、新世界（0017）、恒地（0012）及領展（0823）。
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