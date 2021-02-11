港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日
文章日期：2021年9月20日 11:22
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，港元1個月期HIBOR升0.14點子至0.06482%，是2021年9月13日後最高，當日報0.06482%。對上一次連升2日是2021年9月8日，當日拆息報0.06863%。
港元現報7.7867元貶值39點子，曾貶值最多53點子，報7.7881元，亦曾升值最多15點子，報7.7813元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.25點子至0.03705%；1星期HIBOR升0.07點子至0.04018%；2星期HIBOR升0.02點子至0.04827%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.14143%；6個月期HIBOR升0.08點子至0.23957%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33339%。
美元指數現報93.336升值0.141點或0.15%。
美元1個月期LIBOR報0.0835%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0187%，連續2日擴闊，利差是2021年9月09日後最高，當日差距為-0.0147%
對上一次連續2日擴闊，是2021年8月31日，當日利差報-0.0177%。
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