港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，港元1個月期HIBOR升0.14點子至0.06482%，是2021年9月13日後最高，當日報0.06482%。對上一次連升2日是2021年9月8日，當日拆息報0.06863%。