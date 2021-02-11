恒指半日愈跌愈多，在地產股拖累下，恒指一度大跌逾千點，最多跌1048點或4.21%，創近2個月以來最大跌幅，跌穿24000點大關，低見23872點，為2020年10月6日以來最低，最新報23934點，跌986點或3.96%。