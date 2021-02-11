恒指大瀉逾千點 失守24000點大關 見近一年低位
文章日期：2021年9月20日 11:13
恒指半日愈跌愈多，在地產股拖累下，恒指一度大跌逾千點，最多跌1048點或4.21%，創近2個月以來最大跌幅，跌穿24000點大關，低見23872點，為2020年10月6日以來最低，最新報23934點，跌986點或3.96%。
友邦（1299） 領跌，最多跌6.1%，為去年5月以來最大跌幅，現報82.8元，跌6.02%，拖低大市121點；其次為美團（3690），最新跌3.74%，報231.8元，拖跌大市74點。騰訊（0700）跌2.47%，報450.4元；阿里巴巴（9988）跌2.26%，報151.4元；小米（1810）跌4.13%，報22.05元。
受財困問題困擾的恒大系跌幅加大，恒大（3333）最新跌16.93%，報2.11元；恒大物業（6666）跌9.35%，報4.17元；恒大汽車（0708）跌7.72%，報2.75元；恒騰（0136）跌10.35%，報2.08元。
早前外電報道，本港發展商被內地官員要求解決房屋短缺，支持北京利益，本地五大龍頭地產股急跌，長實（1113）跌7.48%，報42.7元；恒地（0012）跌12.29%，報29.25元；新地（0016）跌8.97%，報95.95元；新世界（0017）跌10.82%，報30.8元；信置（0083）跌7.57%，報9.89元。
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