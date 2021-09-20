本港發展商據報被內地官員要求解決房屋短缺，支持北京利益，今早股價齊齊急挫。其中，恒地跌幅更見13年最大。路透社上周報道引述一名接近內地官員的消息人士指，他們被告知「遊戲規則已經改變」，該消息人士又稱，內地政府不再願意容忍「壟斷行為」。