本港發展商遭北京「反壟斷」 恒地見近13年最大跌幅
文章日期：2021年9月20日 10:34
本港發展商據報被內地官員要求解決房屋短缺，支持北京利益，今早股價齊齊急挫。其中，恒地跌幅更見13年最大。路透社上周報道引述一名接近內地官員的消息人士指，他們被告知「遊戲規則已經改變」，該消息人士又稱，內地政府不再願意容忍「壟斷行為」。
恒地（0012）曾跌最多11.84%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為18.08%，現低見29.4元，是2020年12月22日29.4元後最低。
新世界發展（0017）曾跌最多12.84%，是2014年3月14日後最大跌幅，當日跌幅為17.15%，現低見30.2元，是2020年3月19日29.84元後最低。
新地（0016）曾跌最多9.39%，是2016年11月7日後最大跌幅，當日跌幅為10.4%，現低見95.5元，是2020年8月11日95.35元後最低。
太古（0019）曾跌最多9.06%，是2020年3月19日後最大跌幅，當日跌幅為9.22%，低見44.65元，是2021年1月5日43.55元後最低。
長實（1113）曾跌最多9.75%，是2020年3月23日後最大跌幅，當日跌幅為10.12%，現低見41.65元，是2021年2月19日41.4元後最低。
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