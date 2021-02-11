藍籌0隻升，60隻下跌，0隻無升跌。金沙中國（1928）跌0.4%，現報15元，是跌幅最少的藍籌；新世界發展（0017）跌10.68%，現報30.95元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌4.65%，現報84元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低91點。

地產股方面，長實集團（1113）跌8.99%，現報42元；恒地（0012）跌10.64%，現報29.8元；新地（0016）跌8.82%，現報96.1元；新世界發展（0017）跌10.68%，現報30.95元。

內銀股方面，工行（1398）跌2.76%，現報4.22元；招商銀行（3968）跌4.02%，現報60.9元；中行（3988）跌2.53%，現報2.7元；建行（0939）跌3.36%，現報5.46元。

內險股方面，中人壽（2628）跌4.64%，現報12.34元；平保（2318）跌7.34%，現報50.5元。

內房股方面，潤地（1109）跌2.81%，現報27.7元；碧桂園（2007）跌4.88%，現報6.63元；中海外（0688）跌2.73%，現報15.66元。

恒大曾跌最多14.96%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為17.44%，現低見2.16元，是2011年10月4日2.13元後最低。現報2.18元，跌14.17%。

平保（2318）曾跌最多8.44%，是2021年9月17日後最大跌幅，當日跌幅為8.54%，現低見49.9元，是2017年6月15日49.9元後最低。

新世界發展曾跌最多12.84%，是2014年3月14日後最大跌幅，當日跌幅為17.15%，現低見30.2元，是2020年3月19日29.84元後最低。

友邦曾跌最多5.79%，是2020年5月22日後最大跌幅，當日跌幅為9.41%，現低見83元，是2020年11月9日81元後最低。

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