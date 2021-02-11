恒指低開280點 恒指100天線向下逼近250天線 本地地產股跌
文章日期：2021年9月20日 09:29
恒指今早低開280點或1.13%，報24640點，成交金額65億元；國指今早低開112點或1.26%，報8828點。恒生科技指數開市報6379點，跌1.12%。
藍籌5隻升，45隻下跌，10隻無升跌。金沙中國（1928）升0.93%，報15.2元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）升0.83%，報9.72元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；平保（2318）跌5.41%，報51.55元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。
恒生科技指數成份股2隻升，19隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報26.25元，升0.57%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報32.2元，跌4.87%。
恒指100天線(27367.18點)向下逼近250天線(27340.57點)，科指10天線(6552.82點)穿20天線(6554.7點)。
樂聲電子（0213）1.3億購白筆山道物業。無成交，報1.07元。
保誠（2378）擬發新股籌最多225億元，最高發售價172元。無成交，報157.8元。
東方匯理持恒大（3333）債規模2500萬美元，半年間縮九成。恒大開市報2.5元，跌1.57%。
新華滙富（0188）全年扭虧賺3175萬，末期息1.5仙。無成交，報0.355元。
長實（1113）上海政府合資商廈，42億售予希慎（0014）。長實集團開市報44.55元，跌3.47%；希慎開市報24.95元，跌0.99%。
港華燃氣（1083）伙騰訊雲推深圳零碳園區智慧能源平台。開市報5.01元，無升跌。
騰訊（0700）：微信調整外部鏈接內容管理規範。開市報456.6元，跌1.13%。
禹洲集團（1628）獲主席增持300萬股，涉資逾339萬。開市報1.1元，無升跌。
本港發展商據報被內地官員要求解決房屋短缺，支持北京利益。本地地產股向下，新世界發展（0017）開市報33.45元，跌3.46。；新鴻基地產（0016）開市報101.9元，跌3.32%；長實集團開市報44.55元，跌3.47%；恒地（0012）開市報32.3元，跌3.15%；信和置業（0083）開市報10.7元，無升跌；華置（0127）無成交，報2.36元；嘉華國際（0173）開市報3.15元，跌0.94%。
中汽協：8月中國品牌乘用車銷量逾70萬輛，整體佔比升至45.3%。汽車股個別發展，吉利（0175）開市報25.35元，跌1.55%；比亞迪（1211）開市報255.6元，跌0.7%；廣汽集團（2238）開市報7.75元，跌1.52%；東風集團股份（0489）開市報7.35元，跌0.14%；長城汽車（2333）開市報30.35元，跌1.94%；小鵬汽車（9868）開市報150元，升1.42%；理想汽車（2015）開市報113.1元，升0.44%。
破底股方面
破底股包括，保利物業（6049）創上市新低，見40元，開市報40元，跌3.38%；遠洋集團（3377）創上市新低，見1.4元，開市報1.4元，跌0.71%；民行（1988）創上市新低，見2.85元，開市報2.85元，跌0.35%；平保（2318）見52周低51.55元，開市報51.55元，跌5.41%；中國平安（2318）見52周低51.55元，開市報51.55元，跌5.41%；阿里影業（1060）見52周低0.7元，開市報0.7元，跌1.41%。
異動股
上升異動股，包括，網上車市（1490）開市報0.56元，升5.66%；中廣核新能源（1811）開市報5.4元，升3.05%；時代鄰里（9928）開市報3.98元，升2.84%；基石藥業（2616）開市報12.6元，升2.27%；中國軟件國際（0354）開市報13.58元，升1.95%；銀建國際（0171）開市報0.55元，升1.85%；中國心連心化肥（1866）開市報6.25元，升1.63%；英皇文化產業（0491）開市報0.064元，升1.59%；信達生物（1801）開市報67.5元，升1.5%；和黃醫藥（0013）開市報61元，升1.5%；中海油服（2883）開市報6.88元，升1.47%。
下跌異動股，包括，東方表行集團（0398）開市報3.41元，跌12.34%；百濟神州（6160）開市報250.6元，跌10.05%；映客（3700）開市報1.65元，跌4.62%；國泰君安（2611）開市報11.12元，跌4.47%；寶寶樹集團（1761）平上市低位0.67元，開市報0.67元，跌4.29%。